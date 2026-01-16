Netflix sorprende con una miniserie de 3 episodios inspirada en un famoso cuento
La nueva miniserie de Netflix tiene solo 3 episodios y es una de las más esperadas del año por los amantes de la ficción.
El catálogo de Netflix acaba de sumar uno de los títulos más comentados del año: “Agatha Christie: Las Siete Esferas”, una miniserie británica que adapta la novela The Seven Dials Mystery de la célebre autora.
Un misterio en tres episodios
La producción, dirigida por Chris Sweeney y escrita por Chris Chibnall, se desarrolla en Inglaterra de 1925. Todo comienza con una lujosa fiesta en una mansión rural, donde una broma termina en tragedia. La investigación recae en la menos esperada de las detectives: Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata que deberá desentrañar una conspiración que sacude a la alta sociedad inglesa.
Elenco destacado
La serie cuenta con un reparto de lujo:
Mia McKenna-Bruce
Edward Bluemel
Martin Freeman
La música está a cargo de Anne Nikitin y la fotografía de Luke Bryant, en una producción conjunta de Agatha Christie Productions, Imaginary Friends, Orchid Pictures y Netflix.
Mira el trailer de la miniserie
Datos clave
-
Formato: miniserie de 3 episodios
Duración: 52 minutos cada uno
Estreno: 15 de enero de 2026
Género: thriller, intriga, ambientado en los años 20
Por qué verla
“Las Siete Esferas” combina el suspenso clásico de Christie con una estética cuidada y un ritmo ágil. Es ideal para quienes disfrutan de las adaptaciones literarias y buscan un misterio breve pero intenso.