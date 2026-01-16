Netflix sorprende con una miniserie de 3 episodios inspirada en un famoso cuento

La nueva miniserie de Netflix tiene solo 3 episodios y es una de las más esperadas del año por los amantes de la ficción.

Netflix estrenó “Agatha Christie: Las Siete Esferas”, una de las series más esperadas del año.

El catálogo de Netflix acaba de sumar uno de los títulos más comentados del año: “Agatha Christie: Las Siete Esferas”, una miniserie británica que adapta la novela The Seven Dials Mystery de la célebre autora.

Un misterio en tres episodios La producción, dirigida por Chris Sweeney y escrita por Chris Chibnall, se desarrolla en Inglaterra de 1925. Todo comienza con una lujosa fiesta en una mansión rural, donde una broma termina en tragedia. La investigación recae en la menos esperada de las detectives: Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata que deberá desentrañar una conspiración que sacude a la alta sociedad inglesa.

Elenco destacado La serie cuenta con un reparto de lujo:

Mia McKenna-Bruce

Edward Bluemel

Martin Freeman La música está a cargo de Anne Nikitin y la fotografía de Luke Bryant, en una producción conjunta de Agatha Christie Productions, Imaginary Friends, Orchid Pictures y Netflix.