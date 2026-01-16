Presenta:

Tendencias

|

Netflix

Netflix sorprende con una miniserie de 3 episodios inspirada en un famoso cuento

La nueva miniserie de Netflix tiene solo 3 episodios y es una de las más esperadas del año por los amantes de la ficción.

Alejandro Llorente

Netflix estrenó “Agatha Christie: Las Siete Esferas”, una de las series más esperadas del año.

Netflix estrenó “Agatha Christie: Las Siete Esferas”, una de las series más esperadas del año.

El catálogo de Netflix acaba de sumar uno de los títulos más comentados del año: “Agatha Christie: Las Siete Esferas”, una miniserie británica que adapta la novela The Seven Dials Mystery de la célebre autora.

Un misterio en tres episodios

La producción, dirigida por Chris Sweeney y escrita por Chris Chibnall, se desarrolla en Inglaterra de 1925. Todo comienza con una lujosa fiesta en una mansión rural, donde una broma termina en tragedia. La investigación recae en la menos esperada de las detectives: Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata que deberá desentrañar una conspiración que sacude a la alta sociedad inglesa.

Te Podría Interesar

Elenco destacado

La serie cuenta con un reparto de lujo:

  • Mia McKenna-Bruce

  • Edward Bluemel

  • Martin Freeman

La música está a cargo de Anne Nikitin y la fotografía de Luke Bryant, en una producción conjunta de Agatha Christie Productions, Imaginary Friends, Orchid Pictures y Netflix.

Mira el trailer de la miniserie

Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas - Tráiler Oficial de Netflix

Datos clave

  • Formato: miniserie de 3 episodios

  • Duración: 52 minutos cada uno

  • Estreno: 15 de enero de 2026

  • Género: thriller, intriga, ambientado en los años 20

Por qué verla

“Las Siete Esferas” combina el suspenso clásico de Christie con una estética cuidada y un ritmo ágil. Es ideal para quienes disfrutan de las adaptaciones literarias y buscan un misterio breve pero intenso.

Archivado en

Notas Relacionadas