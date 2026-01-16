"Las siete esferas": la intriga de época que Netflix estrena para enganchar a todos este año

Se cumplen cincuenta años de la muerte de Agatha Christie y, otra vez, su obra vuelve al centro de la conversación. Esta vez, por la vía del streaming. Netflix estrenó “Las siete esferas” (Reino Unido/2026), una miniserie breve, dirigida por Chris Sweeney y escrita por Chris Chibnall, que toma como base The Seven Dials Mystery.

No se trata de una de las novelas más celebradas de la autora. Justamente por eso, la propuesta funciona también como un ensayo: ¿qué pasa cuando se acelera un relato clásico para conquistar miradas jóvenes? El resultado, en líneas generales, es sólido.

Agatha Christie de transición, sin bisturí matemático Agatha Christie_ Las Siete Esferas _ Avance oficial _ Netflix Conviene ubicar el material de origen. La novela pertenece a un momento intermedio dentro de la bibliografía de Christie, posterior a sus primeros pasos y anterior a los títulos que la inmortalizaron. Quien espere una maquinaria deductiva perfecta puede sentir un pequeño desajuste. La serie, de hecho, respeta ese espíritu: hay intriga, hay pistas, pero no siempre llega esa sensación quirúrgica asociada a la escritora. Aun así, la adaptación logra algo difícil: levantar una historia que, en papel, no brilla como sus cumbres y convertirla en un producto ágil, con identidad propia.

La trama se instala en la campiña inglesa de 1925. Arranca con una reunión en una mansión, entre jóvenes acomodados y bromas de alta sociedad. El chiste consiste en esconder varios despertadores en la habitación de un amigo que suele dormir de más. A la mañana siguiente, los relojes suenan. La habitación, no responde. Cuando entran, lo encuentran muerto en la cama. En ese vacío aparece Eileen “Bundle” Brent, interpretada por Mia McKenna-Bruce, hija de la dueña de casa (Helena Bonham Carter). Bundle es curiosa, obstinada y decide investigar por su cuenta. En ese camino, asoma una organización inquietante que da nombre a la historia.

Más acción, menos living: la fórmula del streaming La serie entiende el clima del momento. El renacimiento de los relatos de enigma, empujado por fenómenos recientes del cine, deja una pregunta obvia: ¿puede rendir hoy una historia pensada para lectores de 1929? Netflix responde con intervención. Se recortan escenas, se compactan intercambios y se reordenan funciones dramáticas. Un caso claro es el del padre de Bundle: en la novela no pesa demasiado; aquí, su presencia ayuda a que la trama avance. También se corre el foco hacia la protagonista, mientras el superintendente Battle (Martin Freeman) queda más opacado de lo esperable. No era un héroe al estilo Poirot, pero en pantalla se lo ve más difuso, a ratos casi satírico.