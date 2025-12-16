Netflix estrena una serie de misterio que te atrapará hasta el final

El 15 de enero Netflix estrenará una serie de tres episodios para maratonear durante un fin de semana entero.

El próximo 15 de enero Netflix estrenará una miniserie de tres episodios basada en la novela El misterio de las siete esferas de Agatha Christie que se titula The Seven Dials Mystery. La novela fue publicada por primera vez en el Reino Unido en 1929.

Netflix: de qué se trata “Cuando una lujosa fiesta en una mansión rural termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio. Adaptación de la novela de Agatha Christie”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

En tanto, Mia McKenna-Bruce será la protagonista de la serie que estrena en enero. Además estará acompañada por Martin Freeman y Helena Bonham Carter. La producción fue dirigida por Chris Sweeney.

