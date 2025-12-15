Biodescodificación: el significado emocional de los problemas de colesterol

La biodescodificación busca el significado y el origen emocional de las enfermedades para poder sanar.

La biodescodificación es una disciplina que busca una correlación entre las emociones mal gestionadas y las enfermedades físicas. Busca una mirada alternativa y un significado distinto al de la medicina tradicional.

Biodescodificación y colesterol Para la biodescodificación, los problemas de colesterol alto podrían relacionarse con profundos conflictos internos asociados con el apoyo, la autosuficiencia y la capacidad de las personas de experimentar alegría.

Si bien la medicina tradicional atribuye el colesterol a factores genéticos y dietéticos, la biodescodificación señala que existe un "conflicto biológico" que el cuerpo intenta resolver a través de la química sanguínea.

Para los estudiosos de la biodescodificación las personas que tienen problemas de colesterol generalmente resienten una profunda sensación de soledad en la construcción de su vida. El problema central se resume en el sentimiento de : "Me construyo yo solo a mí mismo”, “solo puedo contar conmigo mismo”, “no recibo el apoyo de mi familia."

Colesterol .jpg La biodescodificación busca sanar a través de las emociones. En este caso la elevación del colesterol es una forma simbólica que encuentra el cuerpo de aislarse o apoyarse a sí mismo.