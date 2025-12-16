Llega una gran bomba a Netflix: cuándo estrena la quinta temporada de Emily en París

Este 18 de diciembre llega lo nuevo del director de Sex and The City y vos no te lo podés perder. Tomá nota y hacé los pochoclos.

La cuenta regresiva ha comenzado para los seguidores de la moda y el romance. El 18 de diciembre, la plataforma de streaming Netflix estrena la muy esperada continuación de Emily en París, la exitosa serie producida por el maestro del chic televisivo, Darren Star.

En esta nueva temporada, la influencer Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, está lista para dar un giro dramático a su vida, lo que implicó un cambio de set y un desafío monumental en su carrera. El nuevo contenido tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en Netflix.

emily en paris netflix portada (2) La serie Emily en París fue grabada entre dos ciudades europeas: la capital francesa y Roma. Netflix La quinta entrega arranca con una encrucijada laboral para la protagonista. Justo cuando su posición en la agencia Grateau se había solidificado, Emily recibe una propuesta que no puede rechazar: asumir la dirección de la oficina en Roma. Este cambio de aires, vital para la trama, obligó a la producción a realizar un rodaje dividido entre la capital francesa y la italiana.

emily en paris netflix portada (1) La oficina de la agencia Grateau en Roma, el nuevo desafío laboral que acepta Emily Cooper. Netflix La mudanza a la Ciudad Eterna tiene un peso emocional significativo, especialmente después de todo lo que Emily había construido profesional y personalmente en París. Sin embargo, la protagonista se siente impulsada a probarse en un territorio más exigente, con un dinamismo cultural y reglas totalmente distintas. Ya instalada en Italia, la marketing guru conocerá a Marcello, un carismático empresario que se convertirá en su nuevo interés romántico.

emily en paris netflix Lily Collins como Emily Cooper, lista para el gran salto de París a Roma en Netflix. Netflix El contraste entre las locaciones es notorio y promete ser un festín visual para los fashionistas. La mezcla de historia milenaria, la arquitectura monumental y el vibrante estilo de vida contemporáneo de Roma redefinirá por completo el espíritu estético que la serie había cultivado hasta ahora. Los seguidores pueden esperar una temporada llena de aventuras, desafíos profesionales y, por supuesto, mucha moda, pero con un inconfundible toque italiano.