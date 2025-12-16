Netflix da la bienvenida a una serie coreana de 12 capítulos con una historia romántica que encanta

Logró destronar a la serie coreana más vista, El sabor de lo nuestro, con una historia sobre gemelas que cambian de vida.

Nuestro Seúl por descubrir es la serie perfecta para ver el fin de semana.

Las series coreanas son la última tendencia en Netflix. Estas producciones logran captar a miles por su calidad de producción, tramas originales, desarrollo de personajes y temporadas cortas. Todas estas características están presentes en Nuestro Seúl por descubrir, la serie con dos hermanas gemelas como protagonistas.

La producción ha sido todo un éxito por la química entre Yoo Mi-ji (Park Bo-young) y Lee Ho-soo (Park Jin-young), así como la trama de intercambio de vida de las gemelas, que encuentran una nueva forma de reconectar con el amor, la familia, el trabajo, y sobre todo, ellas mismas.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Nuestro Seúl Por Descubrir TRÁILER OFICIAL Netflix Una de las hermanas vive en Seúl con el trabajo estable que siempre soñó, pero en el que es acosada cada día. Por eso, su hermana gemela que vive en un pueblo, decide intercambiar su vida, con la esperanza de salvarla. Y aunque están preparadas para la aventura, aparecerán algunos obstáculos que las dejarán paralizadas.

Lo que diferencia a esta K-Drama es que no se trata de una historia exagerada, sino de una sobre identidad, heridas ocultas y segundas oportunidades con personajes vulnerables con los que el espectador puede empatizar. De hecho, Park Bo-young que da vida a una de las gemelas de la serie coreana, comentó que este proyecto es tan intenso que lo deseó desde un principio.