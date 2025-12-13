Netflix suma una película sudafricana de romance y comedia que arrasa en vistas

Una película sudafricana para maratonear el fin de semana se convirtió en una de las sorpresas de Netflix y ya figura entre los contenidos más vistas.

Netflix sumó a su catálogo una película que ya esta siendo la preferida de muchos para maratonear el fin de semana. Se trata de Amor y vino, una comedia romántica sudafricana que en pocos días ya logró meterse entre lo más visto de la plataforma.

La historia gira en torno al heredero de un reconocido viñedo que decide intercambiar identidades con su amigo de la infancia, de origen humilde. El objetivo es demostrar que su éxito con las mujeres no depende de su dinero, sino de su personalidad. A partir de esa decisión, se desencadenan situaciones cargadas de humor, malentendidos y romance.

Tiene un tono liviano y un ritmo ágil como algunos de los puntos fuertes de la película, que se inscribe dentro del género de comedia romántica clásica. Sin recurrir a grandes giros dramáticos, la trama apuesta por vínculos personales, secretos y relaciones que se ponen a prueba en un entorno marcado por el lujo y la tradición familiar.

El elenco está encabezado por Ntobeko Sishi, acompañado por Masali Baduza y Thandolwethu Zondi. También participan Desmond Dube, Bongile Mantsai y Bohang Moeko, figuras reconocidas de la televisión sudafricana que aportan solidez y carisma a los personajes.