De Knives Out a F1: los mejores estrenos del streaming para ver el fin de semana

Llegan las últimas semanas del año, pero el streaming sigue pisando fuerte y los estrenos no se detienen. Esta semana viene cargada de algunos títulos que vale la pena tener en el radar. Desde el regreso del detective Benoit Blanc en un nuevo y oscuro misterio de Knives Out, hasta un drama íntimo ambientado en los años 50 y el estreno de F1: La película, la cinta con Brad Pitt que nos lleva al límite a toda velocidad.

Si estás buscando qué ver en los próximos días, esta selección reúne algunas de las películas y series más comentadas del momento. Ideal para maratonear, emocionarse o quedar al borde del asiento.

En 2019, el director y guionista Rian Johnson sorprendió al mundo con el estreno en Netflix de Knives Out (también conocida como Puñales por la espalda o Entre navajas y secretos), una película de misterio que sigue las investigaciones del detective Benoit Blanc, interpretado por el ex 007, Daniel Craig. Tras la continuación Glass Onion: Un misterio de Knives Out, lanzada en 2022, Johnson y Craig vuelven al ruedo con la que podría ser la mejor de toda la saga.

En Wake Up Dead Man, el detective Benoit Blanc es convocado para investigar el asesinato de Jefferson Wicks, el carismático y querido sacerdote de una pequeña comunidad. Así es que Blanc se unirá a un joven sacerdote para adentrarse en lo que parece un crimen perfecto. Sin embargo, el hecho comenzará a sacar a la luz un caso de corrupción que vincula a más de una persona.

Por qué verla : Tras su paso por festivales y su estreno limitado en cines en algunos países, Rian Johnson parece haber dado en la tecla con la mejor película de toda la saga. Oscura, gótica, inteligente y hasta divertida por momentos. Además, no se puede dejar de mencionar al impresionante elenco conformado por Craig, Josh Brolin, Josh O'Connor, Mila Kunis, Andrew Scott, Cailee Spaeny y la gran, Glenn Close.

F1: la película | Apple TV

f1-la-pelicula 02 Brad Pitt interpreta al piloto Sonny Hayes. Warner Bros. / Apple TV

Tras el gran éxito obtenido con Top Gun: Maverick, el director Joseph Kosinski se propuso plasmar la intensidad y adrenalina de la Fórmula 1 en una película de alto octanaje. Para llevar a cabo semejante proeza se rodeó de grandes nombres, Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon y Tobias Menzies.

La película sigue a Sonny Hayes fue una de las grandes promesas de la Fórmula 1 en los 90, hasta que un accidente lo dejó fuera del circuito. Tres décadas después, convertido en un piloto a sueldo, recibe la propuesta de regresar a las pistas de F1 de su viejo compañero Rubén Cervantes, ahora dueño de una escudería al borde del colapso. Sonny acepta regresar para intentar salvar al equipo y deberá compartir pista con Joshua Pearce, un joven talento decidido a marcar su propio ritmo.

Por qué verla: F1 es una muestra de hasta dónde puede llegar el cine de acción. Más allá de la historia y las actuaciones, que están bien logradas, es el apartado técnico el que se lleva todos los elogios con sus efectos, movimientos de cámara y sonido, logrando una experiencia inmersiva como pocas.

Indomables | HBO Max

indomables Will Poulter, Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi protagonizan Indomables. Sony Pictures Classics

La dupla de actores en ascenso, Jacob Elordi y Daisy Edgar Jones, protagonizan este drama basado en la novela de Shannon Pufahl de 2019. Tras su paso por algunos certámenes internacionales como el Festival de Toronto, finalmente llega al catálogo de HBO Max.

En Indomables, Muriel y Lee se mudan a California en los años 50 en busca de una vida mejor, pero todo se desequilibra con la llegada de Julius, el carismático y enigmático hermano de Lee. A medida que las tensiones crecen, emerge una trama de deseo oculto, apuestas peligrosas y autodescubrimiento, donde los personajes exploran amores prohibidos y su propia identidad en una época marcada por el silencio y los tabúes.

Por qué verla: En su estreno, la película se llevó grandes elogios por las actuaciones de su elenco, así como por la puesta escena. Asimismo, se la describió como un hermoso y conmovedor relato sobre amores prohibidos y el sueño americano.

Ciudad de sombra| Netflix

ciudad de sombras Verónica Echegui e Isak Férriz protagonizan Ciudad de sombras. Netflix

Para los amantes del thriller policiaco, Netflix acaba de estrenar la serie española Ciudad de sombras, basada en la novela El verdugo de Gaudí de Aro Sáinz de la Maza. La ficción cuenta con las actuaciones de Isak Férriz, Ana Wagener, Manolo Solo, Jordi Ballester, Jordi Rico y Verónica Echegui, en uno de sus últimos trabajos antes de morir en agosto de este año.

La serie comienza con un brutal asesinato en La Pedrera. Un cuerpo carbonizado aparece colgado en la fachada del icónico edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, recién reincorporado tras una suspensión por indisciplina, vuelve a las calles de Barcelona para investigar el caso junto a la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) y descubrir quién está detrás del macabro crimen.

Por qué verla: la nueva propuesta de Netflix tiene solo 6 episodios, y más allá de tener varios elementos típicos del género, la trama se va entrelazando, por un lado, con la obra de Gaudí, y por otro, con el desarrollo de la ciudad de Barcelona de las últimas décadas.

Pequeños desastres | Paramount+

pequeños desastres Paramount+

Para los amantes del thriller psicológico, Paramount+ acaba de estrenar la serie Pequeños desastres. Se trata de una adaptación de la exitosa novela homónima de Sarah Vaughan, también conocida por Anatomía de un escándalo, que tuvo su adaptación en Netflix en el año 2022.

La trama de Pequeños desastres comienza cuando Jess (Diane Kruger) llega al hospital con su bebé herido y sin explicación. En la guardia está su amiga y médica, que debe decidir si llama a los servicios sociales. Un drama que muestra cómo una sola decisión puede fracturar familias y amistades.

Por qué verla: la serie de 6 episodios explora el concepto de los "padres perfectos" y se adentra en las presiones de la maternidad, la culpa, los secretos y las tensiones dentro del grupo de mujeres protagonistas. Además cuenta con potentes actuaciones de Diane Kruger y Jo Joyner.