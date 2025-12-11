Por qué tu perro hace pozos en el jardín

Los motivos que llevan a tu perro a hacer pozos en el jardín y las soluciones más efectivas para parar este comportamiento.

Existen varios motivos que pueden llevar a un perro a hacer pozos en el jardín. Entenderlos es clave para saber cómo corregir este comportamiento que, con el tiempo, puede dejar el pasto levantado, plantas arrancadas y huecos en todo el patio.

Uno de los principales factores es el comportamiento ancestral. Animales como lobos y zorros excavan para esconder comida, construir refugios o mantenerse frescos bajo tierra. Ese instinto persiste en los perros domésticos y, en algunas razas, sobre todo las de caza o terrier, esta conducta puede ser aún más marcada.

Además, durante el verano este hábito de hacer pozos suele intensificarse. Los perros buscan zonas más frías para regular su temperatura y la tierra húmeda debajo del césped suele ser mucho más fresca que la superficie. Por eso, excavar se vuelve una respuesta natural frente al calor.

Otro motivo frecuente es el aburrimiento. Cuando pasan muchas horas solos o sin suficiente estímulo físico y mental, cavar se convierte en una forma de liberar energía reprimida y entretenerse. Es una actividad que les permite canalizar ansiedad, curiosidad y exceso de energía.

Cómo evitar que tu perro siga cavando Aunque se trata de un comportamiento normal, existen estrategias simples para reducirlo: aumentar la frecuencia de los paseos, sumar juegos que aporten desafío mental, ofrecer juguetes resistentes o rellenos, crear un sector específico donde pueda excavar sin dañar el jardín o mantener el patio más fresco para que no busque refugio bajo la tierra.