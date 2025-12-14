Netflix estrenó una serie de 6 capítulos inspirada en una novela sobre un crimen en Barcelona

La miniserie convierte los edificios de la ciudad en escenarios de crímenes que despiertan varias incógnitas.

Netflix estrenó una serie perfecta para ver de un solo tirón que presenta a Barcelona como el centro de asesinatos. Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui y que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.

La miniserie tiene como protagonista a Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, quien regresa al ruedo tras una suspensión por insubordinación, y a la policía Rebeca Garrido, protagonizada por Echegui. Sus personajes tienen personalidades diferentes pero forjan un vínculo que les permite superar la soledad y sanar heridas personales.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Ciudad De Sombras Tráiler Oficial Netflix España El caso comienza con un hallazgo brutal: un magenate secuestrado y quemado en un emblemático edificio de Barcelona. Pero la investigación se complica cuando alertan sobre una desaparición en circunstancias sospechosas. Para llegar al asesino, los agentes tendrán que explorar las tensiones internas y secretos oscuros de ambas tragedias.

Jorge Torregrossa es el director, escritor y guionista de la serie junto a Carlos López y Clara Esparrach. Torregrossa explicó que Ciudad de sombras recoge la gran mayoría de acontecimientos del libro, aunque aclaró que ha sido indispensable resumir y transformar algunos elementos en la adaptación para tener mejores resultados.