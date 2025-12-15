Netflix recupera una serie de comedia romántica con episodios cortos y del creador de Emily en París

La historia de una mujer de 40 años que miente con su edad y acaba enredada en un triángulo amoroso.

Emily en París es una serie que se ve un solo tirón porque es puro entretenimiento. Fue creada por Darren Star, la mente detrás de Sexo en New York, y está a nada de estrenar su quinta temporada. Sin embargo, Netflix acaba de recuperar una serie del mismo creador que promete mantenerte pegado al sillón mientras esperas los nuevos episodios de Emily en París.

La comedia romántica que no te puedes perder es Younger. Está basada en una novela de Pamela Redmond y narra la historia de Liza, una mujer de 40 años que acaba de divorciarse y necesita dinero para costear su divorcio y la universidad de su hija. Pero encontrar empleo se volverá una odisea para Liza.

1076466-younger-la-serie-comique-arrive-sur-paramount Netflix cuenta con las 7 temporadas de la serie. Archivo. ¿De qué trata esta serie? Nadie quiere contratar a una mujer de su edad y que lleva años fuera del ámbito laboral porque decidió cuidar a su hija. Liza, cansada de ser rechazada, acude a una entrevista fingiendo ser más jóven y en busca su primer trabajo. De este modo, crea una nueva vida y consigue un puesto en una editorial.

Allí descubre nuevos amigos y situaciones que cambian su vida por completo. Por ejemplo, un tatuador de pocos años que se enamora de ella y con el que tiene una química irresistible. Pero lo mismo le sucede con su jefe. Liz se ve envuelta en un triángulo lleno de mentiras con patas muy cortas.