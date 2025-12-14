Netflix estrena en enero una miniserie de Harlan Coben que te dejará atónito en el sofá

El próximo año Netflix llega con una serie que promete arrasar en la plataforma. Ocho episodios para maratonear.

Poco falta para el inicio del próximo año y Netflix ya tiene preparados algunos estrenos clave que prometen ser un verdadero éxito. Uno de ellos es “En Fuga”, una miniserie cautivante con ocho episodios realmente atrapantes de inicio a fin.

Netflix: de qué se trata “Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia… para siempre”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La serie -que estrena el 1 de enero- está inspirada en la novela homónima y trata sobre un padre que busca a su hija fugitiva, drogada y que está envuelta en un submundo peligroso.

fuga Netflix prepara un gran estreno para el inicio del nuevo año. A medida que avanzan los episodios se desatará un mundo de violencia y secretos familiares desconocidos.