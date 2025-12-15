Netflix: Machos Alfa regresa con la cuarta temporada y la crisis de los 40

El 9 de enero Netflix estrenará la cuarta temporada de una comedia española que ha sido furor. Una serie para no perderse.

El próximo 9 de enero Netflix estrenará la cuarta temporada de la exitosa serie española “Machos Alfa”. La primera temporada se estrenó en 2022 y se convirtió en un verdadero éxito. En esta nueva entrega los personajes enfrentarán la crisis de los 40.

Netflix: de qué se trata Según relató Netflix, en esta cuarta temporada “los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Para eso alquilarán un piso juntos convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción”.

Los amigos se irán de campamento para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares. En la serie los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban, incluso durante unas vacaciones en Punta Cana, según resume Netflix.

serie Netflix estrena la serie el 9 de enero. En esta cuarta temporada volverá la “guerra” entre la fe, las novias, la Inteligencia Artificial y la paternidad. En la serie los Machos Alfa van a pasar de deconstruidos a reconstruidos.

La serie producida por Contubernio Films vuelve con el elenco principal Fernando Gil (Pedro), María Hervás (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Alex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther), junto con Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).