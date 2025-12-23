Netflix lanza un policial de época en 3 episodios: el nuevo caso inspirado en Agatha Christie
Netflix estrenará en enero una miniserie corta basada en Agatha Christie, con un crimen en una casa de campo y un elenco encabezado por Mia McKenna-Bruce.
Netflix vuelve a mirar al género policial con una producción breve, pensada para maratonear. Se llama Agatha Christie’s Seven Dials y adapta la novela The Seven Dials Mystery. La historia se sitúa en la Inglaterra de 1925, con glamour, tensión social y un tablero de sospechosos que se achica a medida que avanza la noche.
El proyecto apunta a combinar el aroma clásico de Christie con un pulso narrativo actual, sin perder el encanto de los dramas de época.
Una miniserie de 3 episodios con sello británico
La serie tendrá una sola temporada y constará de tres capítulos. Detrás está Chris Chibnall, creador asociado a títulos como Broadchurch y guionista con experiencia en misterio y tensión sostenida. La dirección de los episodios recae en Chris Sweeney. En producción ejecutiva figuran nombres con recorrido en grandes ficciones, como Suzanne Mackie y Chris Sussman, además del propio Chibnall.
El rol central lo toma Mia McKenna-Bruce, presentada como Lady Eileen “Bundle” Brent, una aristócrata con intuición afilada y carácter para meterse donde nadie la invitó. A su lado aparece Helena Bonham Carter, actriz asociada durante años al universo de Tim Burton, y se suma Martin Freeman, habitual en thrillers y relatos con ironía inglesa. Netflix ya la lista entre sus novedades de 2026 y destaca el tono de “misterio en casa de campo” como motor del relato.
El punto de partida tiene un gancho simple y efectivo. Hay una reunión en una mansión rural, con invitados de la alta sociedad y una atmósfera de fiesta que parece controlada. Algo que comienza como un juego termina mal. Y, cuando aparece un muerto, el clima cambia de golpe. A partir de ahí, cada conversación pesa. Cada gesto importa. El encierro hace lo suyo: la convivencia forzada en un espacio elegante, pero cerrado, intensifica sospechas, rivalidades y alianzas de ocasión.
“Seven Dials”: secretos, organización y una investigación poco convencional
Bundle no es el detective clásico con libreta y pipa. En esta versión, el centro es una joven que se anima a empujar puertas y a unir pistas con rapidez. La trama se enlaza con un grupo secreto conocido como Seven Dials, que funciona como telón de fondo para una cadena de hechos cada vez más inquietantes. El proyecto cuenta con el aval de Agatha Christie Limited: James Prichard, bisnieto de la autora, participa como productor ejecutivo, un dato que suele tranquilizar a los lectores más exigentes.
El estreno ya tiene fecha marcada. Agatha Christie’s Seven Dials llega a Netflix el 15 de enero de 2026 y los tres episodios estarán disponibles desde ese día, en formato ideal para verla de una sola sentada. Para los fans del policial clásico, es una invitación a volver al placer del “¿quién fue?”, con estética cuidada. Para quienes recién se asoman a Christie, puede ser la puerta de entrada perfecta: pocos capítulos, ritmo ágil y un misterio con sabor a época.