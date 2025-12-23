Netflix lanza un policial de época en 3 episodios: el nuevo caso inspirado en Agatha Christie

Netflix estrenará en enero una miniserie corta basada en Agatha Christie, con un crimen en una casa de campo y un elenco encabezado por Mia McKenna-Bruce.

Netflix vuelve a mirar al género policial con una producción breve, pensada para maratonear. Se llama Agatha Christie’s Seven Dials y adapta la novela The Seven Dials Mystery. La historia se sitúa en la Inglaterra de 1925, con glamour, tensión social y un tablero de sospechosos que se achica a medida que avanza la noche.

El proyecto apunta a combinar el aroma clásico de Christie con un pulso narrativo actual, sin perder el encanto de los dramas de época.

Una miniserie de 3 episodios con sello británico La serie tendrá una sola temporada y constará de tres capítulos. Detrás está Chris Chibnall, creador asociado a títulos como Broadchurch y guionista con experiencia en misterio y tensión sostenida. La dirección de los episodios recae en Chris Sweeney. En producción ejecutiva figuran nombres con recorrido en grandes ficciones, como Suzanne Mackie y Chris Sussman, además del propio Chibnall.

Agatha Christie's Seven Dials El rol central lo toma Mia McKenna-Bruce, presentada como Lady Eileen “Bundle” Brent, una aristócrata con intuición afilada y carácter para meterse donde nadie la invitó. A su lado aparece Helena Bonham Carter, actriz asociada durante años al universo de Tim Burton, y se suma Martin Freeman, habitual en thrillers y relatos con ironía inglesa. Netflix ya la lista entre sus novedades de 2026 y destaca el tono de “misterio en casa de campo” como motor del relato.

El punto de partida tiene un gancho simple y efectivo. Hay una reunión en una mansión rural, con invitados de la alta sociedad y una atmósfera de fiesta que parece controlada. Algo que comienza como un juego termina mal. Y, cuando aparece un muerto, el clima cambia de golpe. A partir de ahí, cada conversación pesa. Cada gesto importa. El encierro hace lo suyo: la convivencia forzada en un espacio elegante, pero cerrado, intensifica sospechas, rivalidades y alianzas de ocasión.