Esta película de Netflix mantiene la tensión hasta el final

Una película de Netflix donde nada es lo que parece. Suspenso puro con un final que divide opiniones.

Netflix tiene esta película de suspenso puro. La mujer en la ventana atrapa al público desde el primer minuto. Una psicóloga vive aislada y observa a sus vecinos. Un hecho violento irrumpe y nada vuelve a ser seguro. Dudas, miradas y silencios sostienen una historia tensa hasta el final con giros constantes y tensión.

Una película tensa hasta el último minuto La película está dirigida por Joe Wright y se aleja del terror clásico. No busca sobresaltos fáciles ni criaturas ocultas. El foco está en la incertidumbre. La sensación de no saber qué ocurre domina cada escena y empuja a mirar con atención cada gesto.

película La historia se basa en la novela homónima de A. J. Finn, publicada en 2018. La adaptación tardó en llegar a la pantalla tras varios retrasos. El estreno en Netflix le dio nueva vida y atrajo a un público amplio que disfruta relatos de suspenso psicológico.

Amy Adams interpreta a Anna Fox, una psicóloga infantil que sufre agorafobia. Vive encerrada en su casa, conectada a una computadora y a una cámara que apunta a las ventanas de enfrente. Su rutina cambia cuando cree presenciar un crimen en la casa vecina.