Netflix estrenó la cuarta temporada de Machos Alfa y ya es furor en la plataforma

El 9 de enero Netflix estrenó otra entrega de la serie española que ya está entre lo más visto por la audiencia.

Netflix arrancó el año con estrenos imperdibles y el pasado 9 de enero puso a disposición la cuarta temporada de Machos Alfa. Una comedia española creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero que ya está entre lo más visto.

El estreno de Netflix más esperado En esta nueva temporada de la serie los amigos deberán afrontar la crisis de los 40. El elenco principal regresa con todo destacándose los papeles de Fernando Gil (Pedro), María Hervás (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Alex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther), junto con Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).

En esta temporada de la serie española los Machos Alfa buscan enfrentar la crisis de los 40 en compañía y alquilan un piso juntos en medio de los divorcios, la paternidad y los tropiezos del proceso de deconstrucción.

Los amigos realizarán campamentos para redescubrir la virilidad y los nuevos modelos familiares. Después de todo los amigos se darán cuenta que compartir techo no es tan sencillo como pensaban.

Una serie al estilo de Machos Alfa. Foto: Fuente: Shutterstock Machos Alfa es furor en Netflix. Foto: Fuente: Shutterstock La primera temporada de la serie salió en el 2022 con la historia de cuatro amigos que empiezan a plantearse cómo han sido sus vidas y buscan deconstruir acercándose a los cambios de épocas. Eso los enfrenta a desafíos vinculados a la masculinidad.