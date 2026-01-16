¡Insólito! Ben Affleck y Matt Damon se burlaron y parodiaron el audio viral de Luciano Castro: "Oye guapa"
Entre mates y bromas, las estrellas de Netflix demostraron su fanatismo por la cultura y el bizarro local. Se refirieron al audio viral de Luciano Castro.
El mundo de la farándula argentina acaba de cruzar fronteras de una manera desopilante. Lo que comenzó como un desliz privado de Luciano Castro, cuyos audios intentando seducir con un forzado acento ibérico se volvieron virales, terminó aterrizando en el corazón de Hollywood.
La parodia del actor, que llegó a confesar con resignación: “Soy un meme, no me respeta nadie”, escaló a niveles globales cuando dos de las estrellas más grandes del cine mundial decidieron sumarse a la tendencia para delirio de los usuarios locales. Se trata de Ben Affleck y Matt Damon.
Hollywood se ríe con el "español" de Luciano Castro
En plena gira promocional de su nueva película para Netflix, titulada El botín, la dupla conformada por Ben Affleck y Matt Damon le brindó una entrevista por Zoom a la periodista Barbie Simons. Lo que nadie esperaba era que los actores saludaran a la conductora emulando las palabras exactas que Castro le dedicó a la española Sarah Borrell.
“Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte”, lanzaron entre risas, demostrando que están al tanto del escándalo más comentado del verano argentino.
La soltura de ambos con el idioma tiene fundamentos claros: Affleck vivió su infancia en México y posee un marcado acento azteca, mientras que Damon, casado con la salteña Luciana Barroso, tiene un vínculo inquebrantable con nuestro país.
Durante la charla, Matt reveló que ya había desayunado con mate y se mostró sorprendido por cómo se comercializa la infusión en Nueva York, donde la venden como un té helado. La calidez de los actores convirtió una nota formal en un momento de pura complicidad rioplatense.
Mientras Luciano Castro intenta digerir que su estrategia de seducción fallida dio la vuelta al mundo, el público argentino celebra este "crossover" impensado. La viralización del audio no solo sirvió para las risas en redes, sino que ahora cuenta con el sello de aprobación de la elite de Hollywood.