El dato bomba del caso Luciano Castro: qué pasó con Tamara Bella en un gimnasio

En pleno escándalo por sus infidelidades, Juan Etchegoyen sacó a la luz una historia entre Luciano Castro y Tamara Bella en un gimnasio.

Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesan días de fuerte tensión luego de que se conociera un episodio de infidelidad ocurrido en España con una Sarah Borrell. En medio de ese escándalo, en las últimas horas comenzó a circular un nuevo nombre que volvió a sacudir la escena: Tamara Bella, señalada como una posible tercera involucrada.

La información fue difundida por Juan Etchegoyen, quien aseguró contar con datos que amplían el conflicto y describen una situación incómoda protagonizada por el actor y la comunicadora en un gimnasio. Según explicó, se trataría de un episodio ocurrido meses atrás y que ahora vuelve a tomar relevancia.

LUCIANO-CASTRO-llega-a-MENDOZAy-presentará-CAER-_y-levantarse_-su-1er (1).jpg El actor ahora fue vinculado a la figura de Canal 26. instagram @castrolucianook "Quiero contarte un dato que me enteré en las últimas horas que tiene que ver con coletazos que existen con el tema Luciano Castro y su infidelidad a Griselda Siciliani", comenzó diciendo el conductor de Mitre Live, dejando en claro que el tema aún no estaría cerrado.

En esa misma línea, Etchegoyen profundizó su relato y sostuvo que el episodio con la mujer danesa no habría sido el único. "Me contaron en las últimas horas que efectivamente la infidelidad del actor a la actriz con esta chica danesa no es la única. Aparece cada hora con más fuerza el nombre de Tamara Bella y hay un dato fuerte", comentó el periodista.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Luciano Castro y Tamara Bella La Historia De Luciano Castro Y Tamara Bella En Un Gimnasio El comunicador también remarcó la gravedad de la información que recibió y aseguró que proviene de una fuente confiable. "A mí me contaron un dato que de ser cierto y me atrevo a decirlo porque la fuente es inobjetable, de ser cierto esto es terrible todo y esto ocurrió en agosto pasado", agregó Etchegoyen.