El dato bomba del caso Luciano Castro: qué pasó con Tamara Bella en un gimnasio
En pleno escándalo por sus infidelidades, Juan Etchegoyen sacó a la luz una historia entre Luciano Castro y Tamara Bella en un gimnasio.
Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesan días de fuerte tensión luego de que se conociera un episodio de infidelidad ocurrido en España con una Sarah Borrell. En medio de ese escándalo, en las últimas horas comenzó a circular un nuevo nombre que volvió a sacudir la escena: Tamara Bella, señalada como una posible tercera involucrada.
La información fue difundida por Juan Etchegoyen, quien aseguró contar con datos que amplían el conflicto y describen una situación incómoda protagonizada por el actor y la comunicadora en un gimnasio. Según explicó, se trataría de un episodio ocurrido meses atrás y que ahora vuelve a tomar relevancia.
Te Podría Interesar
"Quiero contarte un dato que me enteré en las últimas horas que tiene que ver con coletazos que existen con el tema Luciano Castro y su infidelidad a Griselda Siciliani", comenzó diciendo el conductor de Mitre Live, dejando en claro que el tema aún no estaría cerrado.
En esa misma línea, Etchegoyen profundizó su relato y sostuvo que el episodio con la mujer danesa no habría sido el único. "Me contaron en las últimas horas que efectivamente la infidelidad del actor a la actriz con esta chica danesa no es la única. Aparece cada hora con más fuerza el nombre de Tamara Bella y hay un dato fuerte", comentó el periodista.
Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Luciano Castro y Tamara Bella
El comunicador también remarcó la gravedad de la información que recibió y aseguró que proviene de una fuente confiable. "A mí me contaron un dato que de ser cierto y me atrevo a decirlo porque la fuente es inobjetable, de ser cierto esto es terrible todo y esto ocurrió en agosto pasado", agregó Etchegoyen.
Luego, el periodista detalló cómo habría sido el encuentro entre Castro y Bella en un gimnasio: "Me cuentan que Tamara iba a un gimnasio en su momento y una vez se le apareció Luciano ahí. Al parecer, según la persona que me da la info, Luciano observó por las stories de Tamara que se encontraba ahí y fue a buscarla directamente, lo cual fue muy incómodo".
Finalmente, Juan Etchegoyen contó que la situación no habría prosperado y que la comunicadora no respondió al supuesto interés del actor. "En ese momento que Luciano ingresa al gimnasio, la encara porque quería verla. Y la persona que me cuenta me dice que él quería verla todo el tiempo y hasta estaba intenso con el tema y por lo que tengo entendido Tamara nunca le dio bola", concluyó el comunicador.