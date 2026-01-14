Luciano Castro lanzó una frase demoledora y crecen los rumores de ruptura con Griselda Siciliani

En A la Tarde dialogaron con el actor quien se encuentra en Mar del Plata disfrutando junto a sus hijos en medio del escándalo.

Luciano Castro está pasando el peor momento de su vida luego de las diferentes versiones que lo vinculan a supuestas amantes. Todo comenzó con los mensajes que le envió a una chica de España y en los últimos días se fueron conociendo más testimonios de mujeres que habrían estado con él.

En A la Tarde (América) contaron que habrían filtrado nuevamente fotos íntimas de él y que estarían pidiendo una suma total de diez mil dólares. Pero esto no es todo, ya que fueron a buscar la palabra del actor, quien decidió dar declaraciones fuera de cámara.

"Quería tener las declaraciones exclusivas de Luciano y, después de intensas guardias buscándolo, logré dar con él. Estaba en la carpa con su hijo", expresó la cronista desde Mar del Plata. Por otro lado, Griselda Siciliani viajó a Buenos Aires por compromisos laborales y no están juntos disfrutando de la playa.

Sin embargo, no se mostró predispuesto a realizar la entrevista y le dejó en claro que "no quiero dar más notas, las que di fue porque me sentí obligado". Ya en el final, la periodista le pidió, por favor, que le dé la nota para cuidar su trabajo, y la respuesta la sorprendió.