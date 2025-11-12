Conmoción: falleció Jorge Lorenzo, actor de El Marginal y En el Barro

La Asociación Argentina de Actores compartió la triste noticia a través de las redes sociales.

La Asociación Argentina de Actores comunicó el triste fallecimiento del actor Jorge Lorenzo, quien tuvo una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. El artista tenía tan solo 67 años y la noticia de su muerte conmocionó al mundo del espectáculo.

"Su deceso se produjo el 12 de noviembre de 2025. Estaba afiliado al sindicato desde hace décadas y era un comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos", expresaron en el inicio del comunicado que compartieron.

Luego, agregaron: "Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento".

En televisión y plataformas digitales, participó en producciones que lo acercaron al gran público en los últimos años, como El marginal, En el barro y ATAV 2, coronando así su extensa trayectoria previa.