Conmoción: falleció Jorge Lorenzo, actor de El Marginal y En el Barro
La Asociación Argentina de Actores compartió la triste noticia a través de las redes sociales.
La Asociación Argentina de Actores comunicó el triste fallecimiento del actor Jorge Lorenzo, quien tuvo una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. El artista tenía tan solo 67 años y la noticia de su muerte conmocionó al mundo del espectáculo.
"Su deceso se produjo el 12 de noviembre de 2025. Estaba afiliado al sindicato desde hace décadas y era un comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos", expresaron en el inicio del comunicado que compartieron.
Te Podría Interesar
Luego, agregaron: "Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento".
Tristeza por el fallecimiento de Jorge Lorenzo
En televisión y plataformas digitales, participó en producciones que lo acercaron al gran público en los últimos años, como El marginal, En el barro y ATAV 2, coronando así su extensa trayectoria previa.
Trabajó en Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Jesús, el heredero, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, Edha, El jardín de bronce y Jungle Nest entre otras producciones.