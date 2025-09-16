Conmoción: murió a los 89 años el actor Robert Redford

El actor y director Robert Redford , leyenda de Hollywood, falleció a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según informó The New York Times. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte .

Su fallecimiento fue confirmado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien indicó que Redford murió mientras dormía en las montañas cercanas a Provo (Utah).

Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en una familia de clase media. Su padre, Charles Redford, trabajaba como contable, y su madre, Martha Hart, era ama de casa.

El actor comenzó su carrera en Broadway en 1959 y, poco después, se trasladó a Hollywood, donde debutó en el cine en 1962 con War Hunt. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, consolidó su estatus de estrella con películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y All the President's Men (1976). En 1980, dio un giro a su carrera al debutar como director con Ordinary People, una película que le valió el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. A lo largo de su trayectoria, también dirigió títulos como Quiz Show y A River Runs Through It, consolidándose como una figura clave en el cine independiente estadounidense.

Robert Redford Redford se destacó en el cine, tanto como actor y director. DPA

En 2018, Redford anunció que se retiraría de la actuación tras participar en un par de películas más, dejando como último papel protagónico The Old Man & The Gun y cerrando su carrera en la pantalla con una aparición sorpresa en Avengers: Endgame (2019).

Más allá de su legado cinematográfico, Redford se destacó por su compromiso con el medio ambiente y el cine independiente, siendo fundador del Festival de Cine de Sundance y del Instituto Sundance, plataformas clave para apoyar a nuevos cineastas. Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos, incluidos tres Oscar, entre ellos el honorífico de 2002, Globos de Oro, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Legión de Honor francesa, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del cine estadounidense y un referente en la promoción de causas sociales y ambientales.

