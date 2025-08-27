Tristeza: falleció el querido actor Eusebio Poncela a los 79 años
El artista fue trabajó con Pedro Almodóvar y fue uno de los referentes del cine en España.
El mundo del cine español llora la pérdida de un gran referente como lo fue Eusebio Poncela. El actor falleció a los 79 años y la noticia generó una enorme conmoción en el ambiente artístico.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España fue quien dio la noticia a través de su página y redes: "Una presencia enigmática, una voz profunda y una mirada de las que no se olvidan. Pocos intérpretes de nuestro cine pueden contar en su haber tantas películas de culto como Eusebio Poncela, que falleció este miércoles a los 79 años".
Te Podría Interesar
Además, agregaron: "El madrileño deja una filmografía salpicada de papeles marcados a fuego en el cine español y al mundo de la cultura sin una de sus figuras más libres". Poncela se graduó de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), tras pasar por los Estudios 1 de Televisión Española.
Conmoción por el fallecimiento de Eusebio Poncela
La Unión de Actores y Actrices de España también despidió a Eusebio Poncela con un triste comunicado: "Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela. Descansa en paz".
El actor protagonizó diversos papeles a lo largo de la historia y trabajó con Pedro Almodóvar, quien lo eligió para ser el protagonista de "La ley del deseo". Este film se estrenó en el año 1987, el elenco fue de primer nivel, ya que además de Poncela actuaron Antonio Banderas y Carmen Maura.