Tristeza: falleció el querido actor Eusebio Poncela a los 79 años

El artista fue trabajó con Pedro Almodóvar y fue uno de los referentes del cine en España.

El mundo del cine español llora la pérdida de un gran referente como lo fue Eusebio Poncela. El actor falleció a los 79 años y la noticia generó una enorme conmoción en el ambiente artístico.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España fue quien dio la noticia a través de su página y redes: "Una presencia enigmática, una voz profunda y una mirada de las que no se olvidan. Pocos intérpretes de nuestro cine pueden contar en su haber tantas películas de culto como Eusebio Poncela, que falleció este miércoles a los 79 años".

Además, agregaron: "El madrileño deja una filmografía salpicada de papeles marcados a fuego en el cine español y al mundo de la cultura sin una de sus figuras más libres". Poncela se graduó de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), tras pasar por los Estudios 1 de Televisión Española.

Captura de pantalla 2025-08-27 111304 El posteo de la Unión de Actores y Actrices de España tras la muerte de Eusebio Poncela. Foto: captura de pantalla X/ @uniondeactores.

La Unión de Actores y Actrices de España también despidió a Eusebio Poncela con un triste comunicado: "Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela. Descansa en paz".