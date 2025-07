Conmoción en Hollywood: falleció el actor Julian McMahon, famoso por interpretar al Dr. Doom en Los 4 Fantásticos

Originario de Sídney, Australia, McMahon nació el 27 de julio de 1968 y fue hijo del ex primer ministro Billy McMahon y de Sonia Hopkins. Comenzó su carrera en el mundo del modelaje antes de incursionar en la actuación con la telenovela The Power, the Passion en 1989. Su popularidad creció con la serie Home and Away y más tarde logró notoriedad en Estados Unidos gracias a producciones de Hollywood como Another World, Profiler y Charmed, donde dio vida al oscuro Cole Turner.