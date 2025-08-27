En medio del dolor: revelaron la causa de muerte de Eusebio Poncela

El actor murió a los 79 años y dieron a conocer el motivo que originó el triste deceso.

En las últimas horas confirmaron la triste y dolorosa muerte de Eusebio Poncela, uno de los actores referentes del cine español. A lo largo de su carrera tuvo diferentes participaciones como el papel protagónico en "La ley del deseo", film dirigido por Pedro Almodóvar.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España fue quien dio la noticia a través de su página y redes: "Una presencia enigmática, una voz profunda y una mirada de las que no se olvidan. Pocos intérpretes de nuestro cine pueden contar en su haber tantas películas de culto como Eusebio Poncela, que falleció este miércoles a los 79 años".

La Unión de Actores y Actrices de España también despidió a Eusebio Poncela con un triste comunicado: "Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela. Descansa en paz".

Revelaron la causa de muerte de Eusebio Poncela En medio del dolor se reveló la causa de muerte de Poncela. Según informó el diario El País, estaba luchando contra el cáncer desde hace un año y esto desencadenó el triste final para una de las históricas figuras del cine español.

Eusebio Poncela (1) Tristeza en el mundo del cine por la partida de Eusebio. Foto: Twitter/ @uniondeactores.