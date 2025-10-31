Fuerte respuesta: Luis Ventura contra un conductor por sus dichos sobre el Martín Fierro: "¡Que se vaya a ca*!"

Una andanada de declaraciones incendiarias sacudió el universo de los medios, con el presidente de APTRA, Luis Ventura, disparando sin miramientos contra el conductor de Net TV. El origen del altercado se remonta a las quejas del presentador de dicha señal, quien exteriorizó su descontento por la ausencia de un programa en las listas de candidatos para la inminente entrega de los premios Martín Fierro de Streaming.

Durante la emisión de su propio ciclo, Tomás Dente formuló señalamientos concretos sobre el programa en cuestión, conocido por su afinidad con la corriente política libertaria. "Me resulta llamativo que el streaming que tiene una ideología libertaria, Carajo, haya sido, misteriosamente, omitido de todas las ternas. Están todos los streamings nominados. Es raro ¿Quién puso la platita? Si hay una intención de amañar a la gente o buscar excusas que no sean lo que todos estamos pensando para argumentar lo que pasó", expuso el comunicador con una retórica incisiva. Insistió en su hipótesis al sostener que: "Evidentemente, alguien que no es afín a este Gobierno está financiando los Martín Fierro y esa es la razón por la cual queda afuera un streaming, que puede gustar o no, tiene una ideología en sintonía con el Presidente y es rarísimo que no esté en ninguna terna".

Finalmente, el conductor interpeló directamente al máximo responsable de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas: "Me gustaría que Luis pueda responder, ahora que estoy afuera de APTRA, por qué no están nominados", pese a que, paradójicamente, un segmento de su propio programa sí figura entre los preseleccionados. La respuesta del experimentado periodista fue inmediata y feroz al ser consultado sobre las acusaciones de una supuesta manipulación. Ventura respondió sin titubeos: "Que se vaya a ca*, Tomy Dente. La mano negra es la de él ¿Para quién trabaja? ¿Alguno le pone fichas para pedir que diga boludeces?".

La reconocida figura de los medios se mostró profundamente molesto por lo que consideró una deslealtad de Dente, sacando a relucir episodios del pasado para deslegitimar su reclamo actual. "Vino de rodillas a pedir ser socio de APTRA ¡De rodillas! Me pelee con medio mundo para inscribirlo porque no lo querían y ahora hace todo lo que está haciendo", aseveró Ventura, remarcando el esfuerzo personal que invirtió para que el conductor ingresara a la institución. Su reproche escaló con un fuerte emplazamiento público: "¿Por qué no me llama por teléfono en lugar de mandarme mensajitos? Le doy bola a la gente inteligente ¿Por qué no viene y me dice en la cara, todo lo que dice en los medios? Este Dente es nuevo y sale profesionalmente".