Preocupación por la salud de Reina Reech: debió pasar por el quirófano nuevamente

Una figura emblemática del arte escénico y la televisión argentina, Reina Reech, atravesó recientemente un nuevo procedimiento quirúrgico. La reconocida actriz, bailarina y productora fue intervenida en un sanatorio privado del partido bonaerense de San Isidro, dando un paso crucial para la culminación de un proceso médico que se había iniciado meses atrás. La información fue difundida por el comunicador Fede Flowers a través de su perfil en la plataforma X (ex-Twitter), desvelando los pormenores de la operación que despertó gran interés entre sus admiradores.

La operación, efectuada recientemente, se centró en la zona derecha del cuerpo de la artista. El objetivo principal era la sustitución de la articulación de la cadera, una fase que complementa la rehabilitación integral de su capacidad motriz. Según la información brindada por el especialista en espectáculos, “el día miércoles en la clínica Las Lomas de San Isidro intervinieron a Reina por segunda vez para el reemplazo de su cadera derecha”. Este paso final era largamente esperado, considerando que su extremidad izquierda había sido intervenida con idéntico fin en el mes de agosto del año anterior.

El estado de salud actual de Reina Reech Reina Reech operada El periodista de espectáculos reveló que Reina Reech pasó por el quirófano esta semana. Foto: X @fedeflowersok Lo más sorprendente y positivo fue la rápida evolución de la artista. El mismo periodista precisó que la permanencia de Reina en el centro de salud fue extraordinariamente breve. Detalló que, apenas horas después de culminada la cirugía, fue autorizada para regresar a su domicilio familiar. Concretamente, Flowers informó que “el mismo día le dieron el alta a las 17:50 y fue trasladada por personal del hospital en camilla a su domicilio”. Este pronto regreso a la intimidad del hogar tras una delicada cirugía subraya la exitosa y sin complicaciones naturaleza del procedimiento.

La recuperación de la artista luego de la cirugía Reina Reech ya se recupera en su casa junto a su familia. Foto: Instagram Reina Reech En la actualidad, la referente del music hall se encuentra en plena etapa de convalecencia en su domicilio. El especialista del mundo de la farándula enfatizó que "se está recuperando en su casa", recibiendo el apoyo incondicional y el afecto de sus allegados. Su estado de salud es catalogado como satisfactorio, brindando un panorama optimista sobre su restablecimiento completo y pronto retorno a sus actividades habituales que tanto anhelan sus seguidores.