Detuvieron a dos menores que planeaban una masacre escolar y los detalles son escabrosos

En las últimas horas, se conoció que el FBI envió recientemente una alerta a las autoridades judiciales argentinas, la cual permitió desarticular un plan que involucraba amenazas de ataques contra establecimientos escolares. La investigación derivó en la identificación y detención de dos menores de edad , uno residente en La Quiaca , provincia de Jujuy; y otro en la ciudad bonaerense de Miramar .

El caso se inició en julio de 2025, cuando el organismo estadounidense remitió un informe a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. En ese documento se advertía sobre dos usuarios que mantenían intercambios en redes sociales con contenidos de odio, antisemitismo y referencias a la supremacía racial. En esos diálogos también se manifestaban intenciones de cometer una masacre en ámbitos educativos.

Ante esa información, el fiscal Horacio Azzolin dispuso la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. A partir de ese momento se desarrolló una investigación basada en técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, que permitió rastrear perfiles digitales, conexiones y ubicaciones asociadas a los mensajes detectados.

Los investigadores lograron establecer que ambos involucrados eran menores de edad y residían en distintas provincias. Uno de ellos vivía en La Quiaca, mientras que el otro se encontraba en Miramar. La distancia geográfica no impidió que mantuvieran contacto frecuente a través de plataformas digitales, donde planificaban acciones y compartían contenidos extremistas .

Como resultado de las tareas investigativas, la PFA identificó cuatro domicilios vinculados con la causa. Además de los ubicados en Jujuy y Miramar, se detectaron otros dos en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín. Con las órdenes judiciales correspondientes, se realizaron allanamientos en esos lugares.

Impactante: esto encontraron en los domicilios allanados

Durante los procedimientos se secuestraron cuchillos de caza, municiones de armas de fuego, teléfonos celulares, computadoras portátiles, consolas de videojuegos y material con simbología nazi. Entre los elementos incautados también se encontraron dos libros: “Shooter: todos los youtubers están muertos” y “Cuando Hitler robó el conejo rosa”, de Judith Kerr.

dos menores planeaban una masacre escolar Los objetos que se encontraron en los domicilios allanados.

En la investigación intervinieron la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, y el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, conducido por Santiago Inchausti. La causa quedó caratulada como “intimidación pública”.

Para los operativos realizados en Jujuy se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca. Desde la Policía Federal Argentina señalaron que, según registros del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista en cooperación con agencias internacionales, se contabilizaron 13 hechos similares en el país durante los últimos dos años, varios de ellos con participación de menores de edad.