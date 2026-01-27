Francia se suma a los países que prohíben el acceso a las redes sociales a menores de 15 años: cuáles son los otros

Aún falta la aprobación en el Senado para que pueda aplicarse a partir del 1 de septiembre, fecha en la que comienza el año escolar en Francia.

Este lunes, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y la utilización de los celulares en las instituciones educativas. Es el primer país europeo en proceso de sancionar una ley de este estilo.

La medida fue respaldada con 130 votos a favor y 21 en contra en un debate que se extendió hasta la medianoche. No obstante, aún falta la aprobación en el Senado para que pueda aplicarse a partir del 1 de septiembre, fecha en la que comienza el año escolar.

El presidente Emmanuel Macron celebró el "sí" de la Asamblea en sus redes sociales. "Este es un paso importante. Porque el cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas. Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos", escribió en su cuenta de X.

Macron.jpg Emmanuel Macron, presidente de Francia. Estos son los países que ya regularon el acceso a las redes sociales En diciembre, Australia sancionó una ley inedita en el mundo: se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. De esta forma, miles de adolescentes perdieron acceso a TikTok e Instagram.

Debido a la medida, las empresas debían eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).