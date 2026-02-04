Operativos preventivos en Las Heras: secuestraron tres vehículos pedidos por la Justicia

Una serie de operativos preventivos desembocaron en el secuestro de tres vehículos pedidos por la Justicia y la aprehensión de dos sospechosos entre la mañana del martes y la madrugada de este miércoles en Las Heras . En dos de los procedimientos, los conductores intentaron darse a la fuga y terminaron alojados en una dependencia policial por presunto encubrimiento .

El primero de los casos se registró cerca de las 11.30 del martes cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida ( UMAR ) patrullaba el distrito lasherino de El Resguardo y divisaron a un motociclista con actitud esquiva en el cruce de calles Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas .

Ante eso, inmediatamente los policías le dieron la voz de alto, pero el sujeto desobedeció la orden y salió a toda velocidad hacia el oeste de Juan Manuel de Rosas, pero perdió el control del rodado a los pocos metros y sufrió una caída en el cruce con calle 22, en el barrio 26 de Enero .

Seguidamente, abandonó el vehículo y continuó la huida corriendo por la mencionada calzada, para esconderse bajo el puente de una acequia. Esa situación alertó a los vecinos, uno de los cuales dio aviso a línea de emergencias 911 y reveló la ubicación donde se ocultaba el malviviente.

Así, los uniformados pudieron aprehenderlo y lo identificaron como Ignacio Nahuel Osorio Nievas , de 23 años. En tanto, al verificar los datos de la Dominar 400cc en la que se movilizaba, constataron que no presentaba medidas pendientes.

No obstante, los funcionarios lograron comunicarse con el propietario, quien les confirmó que hacía unos 30 minutos descubrió que le habían robado la moto, la cual había dejado estacionada fuera de su trabajo en calle Ozamis de Maipú.

Por ese motivo, desde la Oficina Fiscal Maipú dispusieron el traslado del sospechoso a la Comisaría Décima, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La extraña situación de un auto secuestrado

Horas más tarde ese mismo día, alrededor de las 19.30, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fueron alertados por personal de Cámaras sobre un Peugeot 206 bordó, cuyo dominio figuraba con pedido de secuestro por una denuncia de hurto agravado radicada el 30 de enero a través de la Oficina Fiscal Virtual.

De acuerdo con la información, el vehículo fue visto mientras circulaba por el cruce de calles Dorrego y Olascoaga, en dirección al norte. Con esos datos, instantes más tarde, pudieron localizarlo en las cercanías y le frenaron la marcha.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 09.07.34(2) El Peugeot 206 con pedido de secuestro que circulaba por las calles de Las Heras. Gentileza.

Los policías le explicaron la situación al conductor, quien aseguró ser el titular y presentó los documentos del vehículo, sin oponerse al procedimiento, relataron fuentes allegadas al operativo.

Más allá de eso, un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispuso la individualización de los ocupantes y el secuestro del automóvil, con el objetivo de verificar la situación del mismo.

Persecución y otra moto recuperada

Por último, pasada la medianoche de este miércoles, policías de la UEP Las Heras se percataron de la presencia de una moto sin chapa patente colocada, mientras efectuaban un recorrido preventivo por el interior del barrio Belgrano.

En ese momento, el conductor del vehículo advirtió que estaba en la mira de los uniformados, por lo que aceleró con claras intenciones de darse a la fuga, en dirección al oeste de calle Matheu.

Pese a eso, pudieron interceptaron en el cruce con calle 22, en el interior del barrio 26 de Enero. Al solicitarle al sujeto la documentación de la moto, este respondió que su pareja es la titular, versión que resultó poco creíble para los efectivos.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 09.07.35 La Zanella 110cc secuestrada este miércoles. Gentileza.

Además, al revisar la Zanella 110cc, notaron que no sólo le faltaba la patente, sino que también presentaba daños en el tambor de arranque y le habían sacado los cables para ponerla en marcha haciendo puente.

Por eso, le tomaron el número de serie del motor y verificaron con detectives de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, quienes informaron que la moto presentaba pedido de secuestro por un robo simple denunciado el 7 de enero.

Inmediatamente, se dispuso la aprehensión del conductor, identificado como Rodolfo Armando Mancuso Sánchez (38), por lo que fue alojado en la Subcomisaría Iriarte a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.