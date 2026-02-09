Los escalofriantes detalles de la autopsia al hombre asesinado a golpes a la salida de un boliche

Lucas Nahuel Larroque fue asesinado a golpes a la salida de un boliche. Un joven de 18 años y una mujer de 24 están detenidos.

El hecho ocurrió en la localidad de Batán, en un local bailable situado entre Colectora y la calle 132.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en Mar del Plata, donde a la salida de un boliche, un hombre de 30 años, identificado como Lucas Nahuel Larroque, fue asesinado a golpes. Esta mañana, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.

Video: el momento del salvaje ataque en Mar del Plata Mataron De Una Golpiza A Un Hombre A La Salida De Un Boliche En Mar Del Plata X Qué reveló la autopsia Producto del ataque, Larroque ingresó al Hospital interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria. Horas después, murió como consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

En las últimas horas, el medio 0223 informó que la autopsia reveló que el hombre de 30 años sufrió un paro cardíaco producto de los graves traumatismos en el cráneo, que derivaron en una hemorragia intracraneal.

Cómo fue el trágico episodio El violento episodio ocurrió en la localidad de Batán, en un local bailable situado entre Colectora y la calle 132. El brutal momento de la golpiza fue registrado por testigos que filmaron la secuencia, imágenes que ya forman parte de la causa. En los videos se observa a la víctima tendida en el suelo, inconsciente, mientras recibe una patada en la cabeza por parte del acusado.

Tras el ataque, efectivos de la comisaría octava detuvieron a un joven de 18 años, señalado como el autor del homicidio. Además, una mujer de 24 años fue arrestada luego de intentar obstaculizar el accionar policial.