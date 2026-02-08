Horror en Mar del Plata: mataron a golpes a un hombre de 30 años en la salida de un boliche

El hombre fue agredido y asesinado en la localidad de Batán, en Mar del Plata, a la salida de un boliche. Hay dos personas detenidas.

Un hombre de 30 años fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata. El violento episodio ocurrió en la localidad de Batán, en un local bailable situado entre Colectora y la calle 132.

La víctima fue identificada como Lucas Nahuel Larroque, quien permanecía internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un grave traumatismo de cráneo. En las últimas horas, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

El momento del ataque en Mar del Plata Mataron De Una Golpiza A Un Hombre A La Salida De Un Boliche En Mar Del Plata X Tras el ataque, efectivos de la comisaría octava detuvieron a un joven de 18 años, señalado como el autor del homicidio. Además, una mujer de 24 años fue arrestada luego de intentar obstaculizar el accionar policial.

El brutal momento de la golpiza fue registrado por testigos que filmaron la secuencia, imágenes que ya forman parte de la causa. En los videos se observa a la víctima tendida en el suelo, inconsciente, mientras recibe una patada en la cabeza por parte del acusado.

La investigación quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N° 7 de General Pueyrredón, quien tomará declaración al imputado en las próximas horas. Por disposición judicial, el acusado fue trasladado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, inicialmente imputado por tentativa de homicidio, carátula que fue modificada tras confirmarse la muerte de Larroque.