Video: desamor y una violenta pelea en un museo de Mar del Plata
Un hecho insólito sacudió la calma de un museo de Mar del Plata cuando un hombre habría encontrado a su expareja con otro y todo terminó en una violenta pelea.
Dos hombres protagonizaron una pelea a golpes, empujones y gritos el domingo en el hall del Museo MAR de Mar del Plata. El episodio quedó registrado por una testigo y se viralizó este lunes. No se reportaron heridos, aunque el hecho alteró la visita de familias y turistas.
El incidente ocurrió durante la tarde, en uno de los sectores más transitados del museo, entre las escaleras mecánicas y el área de acceso principal. Según los primeros relatos, uno de los hombres habría reconocido a su expareja, que recorría el lugar junto a su actual novio, lo que habría desencadenado la tensión inicial.
Te Podría Interesar
Mirá el video de la pelea en un museo de Mar del Plata
Por el momento, no está confirmado si existió una discusión previa entre ambos hombres antes de que se produjera el intercambio de golpes. Tampoco se estableció si mediaron insultos o provocaciones verbales. Lo que sí quedó claro en el video difundido en redes sociales es el nivel de animosidad entre los protagonistas y la rapidez con la que la situación escaló.
El material audiovisual, registrado con un teléfono celular por una visitante, muestra a los dos hombres forcejeando en medio del hall, rodeados por personas que intentan mantener distancia y observan con sorpresa. En las imágenes se escuchan gritos y se percibe el desconcierto generalizado, en un espacio habitualmente asociado a propuestas culturales y familiares.
En cuestión de segundos, el edificio ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara dejó de ser un ámbito dedicado al arte contemporáneo para convertirse en una escena caótica. Testigos señalaron que la pelea duró pocos minutos, aunque fue suficiente para interrumpir el normal funcionamiento del museo y generar temor entre los presentes.