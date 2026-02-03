Video: desamor y una violenta pelea en un museo de Mar del Plata

Un hecho insólito sacudió la calma de un museo de Mar del Plata cuando un hombre habría encontrado a su expareja con otro y todo terminó en una violenta pelea.

Dos hombres protagonizaron una pelea a golpes, empujones y gritos el domingo en el hall del Museo MAR de Mar del Plata. El episodio quedó registrado por una testigo y se viralizó este lunes. No se reportaron heridos, aunque el hecho alteró la visita de familias y turistas.

El incidente ocurrió durante la tarde, en uno de los sectores más transitados del museo, entre las escaleras mecánicas y el área de acceso principal. Según los primeros relatos, uno de los hombres habría reconocido a su expareja, que recorría el lugar junto a su actual novio, lo que habría desencadenado la tensión inicial.

Mirá el video de la pelea en un museo de Mar del Plata Pelea en un museo de Mar del Plata X Por el momento, no está confirmado si existió una discusión previa entre ambos hombres antes de que se produjera el intercambio de golpes. Tampoco se estableció si mediaron insultos o provocaciones verbales. Lo que sí quedó claro en el video difundido en redes sociales es el nivel de animosidad entre los protagonistas y la rapidez con la que la situación escaló.

El material audiovisual, registrado con un teléfono celular por una visitante, muestra a los dos hombres forcejeando en medio del hall, rodeados por personas que intentan mantener distancia y observan con sorpresa. En las imágenes se escuchan gritos y se percibe el desconcierto generalizado, en un espacio habitualmente asociado a propuestas culturales y familiares.