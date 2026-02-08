Tragedia en Rivadavia: una niña de 3 años murió tras ahogarse en una pileta

La niña junto a su familia se encontraban de festejo en un quincho alquilado cuando cayó en la pileta sin que la adviertan. Intentaron reanimarla, sin éxito.

Una niña de tres años falleció este domingo por la tarde luego de ahogarse en una la pileta de un quincho ubicado sobre la Ruta Provincial 62, en el distrito de La Libertad, departamento de Rivadavia.

El hecho ocurrió minutos antes de las 15.15, cuando la familia advirtió que la menor se encontraba en el fondo de la pileta. La retiraron y la trasladaron de urgencia al Hospital Carlos Saporiti. Mientras tanto, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la situación.

La guardia del hospital recibió a la menor a las 15.22. En ese momento comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios y reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, a las 16.07 el médico a cargo constató el fallecimiento de la niña.

Un festejo que terminó en tragedia Según se pudo conocer, la familia habría alquilado un quincho y se encontraba realizando un festejo. En un momento, los adultos advirtieron que no veían a la menor y, al dirigirse hacia la pileta, la encontraron en el fondo del agua.