Cuáles son las cinco medidas que dispuso la Justicia para el empresario Marcelo Porcel

El lunes, la Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel , en el marco de una causa que investiga una serie de abusos sexuales contra menores de edad. La resolución judicial no solo avanzó sobre su situación penal, sino que también estableció una serie de medidas .

En total, el juez Carlos Bruniard dispuso cinco medidas centrales mientras la causa continúa su curso.

La primera medida fue el procesamiento formal de Porcel como autor penalmente responsable de múltiples delitos, entre ellos abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de material sexual infantil.

De acuerdo al expediente al cual accedió MDZ , los hechos habrían sido cometidos en forma reiterada contra al menos diez damnificados.

A pesar de la gravedad de los delitos imputados, la Justicia resolvió que Porcel continúe en libertad mientras avanza la investigación. Esto implica que no se dictó prisión preventiva, por lo que el empresario seguirá el proceso fuera de la cárcel, aunque bajo determinadas condiciones.

Marcelo Porcel abuso Palermo El juez ordenó un embargo por más de 111 millones de pesos. X

Embargo por más de 111 millones de pesos

Otra de las medidas clave fue el embargo sobre los bienes del imputado. El juez ordenó un embargo por $111.564.950 con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.

Prohibición de contacto con víctimas y testigos

La resolución también ratificó restricciones estrictas en cuanto al vínculo de Porcel con las víctimas y su entorno. Se le prohibió acercarse a menos de 300 metros y mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con los menores involucrados, sus familiares y los testigos de la causa, ya sea por teléfono, redes sociales o cualquier otro medio.

abuso empresario Palermo colegio privado Los denunciantes eran alumnos del colegio Palermo Chico. Google Maps

Restricciones para salir del país

Finalmente, el juez dispuso que Porcel no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial, lo que en la práctica implica la prohibición de salir del país. Además, deberá entregar su pasaporte y solicitar permiso previo para cualquier viaje.

En caso de incumplir estas condiciones, la Justicia advirtió que podría ordenarse su inmediata detención.