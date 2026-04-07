Cuáles son las cinco medidas que dispuso la Justicia para el empresario Marcelo Porcel
La Justicia procesó a Marcelo Porcel y fijó cinco medidas clave, entre ellas que continúe en libertad bajo ciertas restricciones.
El lunes, la Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel, en el marco de una causa que investiga una serie de abusos sexuales contra menores de edad. La resolución judicial no solo avanzó sobre su situación penal, sino que también estableció una serie de medidas.
En total, el juez Carlos Bruniard dispuso cinco medidas centrales mientras la causa continúa su curso.
Procesamiento por delitos graves
La primera medida fue el procesamiento formal de Porcel como autor penalmente responsable de múltiples delitos, entre ellos abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de material sexual infantil.
De acuerdo al expediente al cual accedió MDZ, los hechos habrían sido cometidos en forma reiterada contra al menos diez damnificados.
Continuará en libertad
A pesar de la gravedad de los delitos imputados, la Justicia resolvió que Porcel continúe en libertad mientras avanza la investigación. Esto implica que no se dictó prisión preventiva, por lo que el empresario seguirá el proceso fuera de la cárcel, aunque bajo determinadas condiciones.
Embargo por más de 111 millones de pesos
Otra de las medidas clave fue el embargo sobre los bienes del imputado. El juez ordenó un embargo por $111.564.950 con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.
Prohibición de contacto con víctimas y testigos
La resolución también ratificó restricciones estrictas en cuanto al vínculo de Porcel con las víctimas y su entorno. Se le prohibió acercarse a menos de 300 metros y mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con los menores involucrados, sus familiares y los testigos de la causa, ya sea por teléfono, redes sociales o cualquier otro medio.
Restricciones para salir del país
Finalmente, el juez dispuso que Porcel no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial, lo que en la práctica implica la prohibición de salir del país. Además, deberá entregar su pasaporte y solicitar permiso previo para cualquier viaje.
En caso de incumplir estas condiciones, la Justicia advirtió que podría ordenarse su inmediata detención.