Fuerte revés: procesaron a Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo

En las últimas horas, la Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel , en el marco de una causa que investiga una serie de abusos sexuales contra menores de edad. El expediente acumula múltiples denuncias y expone un esquema reiterado de hechos de extrema gravedad.

Según la resolución judicial a la cual accedió MDZ , Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. De acuerdo al expediente, los hechos habrían sido cometidos en forma reiterada contra al menos diez damnificados.

Si bien el magistrado no dictó la prisión preventiva, le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de 24 horas. Además, le embargó 112 millones de pesos.

La imputación incluye además el delito de corrupción de menores, que apunta a la exposición y manipulación de niños en contextos de contenido sexual. Según la resolución, estos hechos se habrían producido en al menos diez oportunidades y se encuentran directamente vinculados a los episodios de abuso.

A esto se suma, en al menos un caso, la acusación por producción de representaciones de un menor de 18 años de sus partes genitales con fines sexuales, es decir, la generación de material íntimo.

Qué implica el procesamiento

El procesamiento es una instancia clave dentro del proceso penal: implica que el juez considera que existen elementos de prueba suficientes para sostener la acusación y avanzar hacia un juicio oral.

El descargo de Marcelo Porcel

En el mes de marzo, Porcel fue indagado por el juez Bruniard. “Soy inocente”, fue lo que dijo durante la audiencia. Según confirmó a MDZ una fuente cercana al caso, el empresario no contestó las preguntas del juez y del fiscal Pablo Turano, y adelantó que presentará un escrito en los próximos días.