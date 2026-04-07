Hallaron más de 700 dosis de drogas ocultas en un entretecho del penal Almafuerte

Un importante secuestro de drogas se concretó este martes en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte . En esa cárcel de Cacheuta , Luján de Cuyo, personal del Servicio Penitenciario encontró más de 700 dosis de cocaína y marihuana ocultas en el entretecho de uno de los módulos.

El hallazgo se produjo durante una requisa realizada en el marco de los nuevos esquemas de control, cuando efectivos inspeccionaban la zona de calderas del establecimiento .

En ese contexto, uno de los agentes advirtió irregularidades en el entretecho del Ala 1 , lo que motivó una revisión más exhaustiva del sector.

Al inspeccionar el lugar, los uniformados encontraron múltiples envoltorios con sustancias ilícitas fraccionadas, ocultos en un punto de difícil acceso dentro de la estructura.

Según la información oficial, se secuestraron 124 dosis de cocaína , con un peso total de 606 gramos , y 610 dosis de marihuana , que alcanzaban 1.090 gramos , todas preparadas para su distribución interna.

El procedimiento fue realizado por personal de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (Forma), en el marco de los operativos que se han intensificado a partir de la implementación de nuevos sistemas de control para prevenir el ingreso y circulación de elementos prohibidos en unidades penitenciarias.

La intervención fue informada a la Justicia federal, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la investigación del origen y destino de la droga.