Se filtró el video del hombre tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca y amenazó con detonar explosivos

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca y fue detenido tras un importante operativo policial.

Un importante operativo tuvo lugar en la Estación Temperley, donde un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca y amenazó con detonar explosivos. Finalmente, el hombre terminó entregándose.

Video: el momento en el que un hombre tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca Así fue el momento en el que un hombre tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca y amenazó con detonar explosivos El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 15.10, en el andén 2 de dicha estación. En las últimas horas, se viralizó un video del momento en el que la pasajera era retenida por el sospechoso.

En las imágenes se observa a ambos dentro de la formación. El sospechoso sujetaba a la víctima del cuello, mientras que en su otra mano sostenía una granada.

Una horas después, a las 16.20, el sospechoso, identificado como Jorge Daniel Nicolini (50), se entregó a los efectivos policiales y fue detenido. Los agentes secuestraron un revólver calibre 22 y una granada FMK2 la cual se encontraba desactivada.