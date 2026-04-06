Tensión en el tren Roca: tomó rehenes en Temperley, amenazó con detonar explosivos y se entregó

Un hombre armado tomó rehenes en uno de los vagones del Tren Roca en la Estación de Temperley y amenazó con detonar explosivos, pero se entregó.

Momentos de alta tensión se viven en la estación Temperley del Tren Roca.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) se desplegaron en la Estación Temperley del Tren Roca luego de que un hombre armado tomara rehenes y amenazara con explotar supuestos explosivos en dicho transporte público. Finalmente, se entregó a las autoridades sin herir a nadie.

La tensión se desató sobre las 15.10 de este lunes cuando un individuo tomó como rehén a una mujer, llevando a la detención del tren en el andén 2 de dicha estación.

tren roca Además de los uniformados de la PFA, también llegaron al lugar miembros de la Provincia de Buenos Aires.