Encontraron una carta de Agostina Vega y la incorporaron a la causa: qué decía

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo elemento que podría resultar clave para esclarecer distintas circunstancias que rodearon la vida de la adolescente antes de su muerte. Se trata de una carta escrita de puño y letra por la joven, hallada por su abuela materna entre sus pertenencias y posteriormente entregada a la fiscalía.

El documento fue presentado ante el fiscal a cargo de la causa por los abuelos maternos de la víctima, quienes participan como querellantes en el expediente.

Según explicó Elizabeth Heredia, el escrito fue encontrado durante la mañana mientras revisaba la ropa y objetos personales de su nieta. " Era una cartita que tenía guardada en un cajoncito de su ropa interior ", relató la mujer.

De acuerdo con su testimonio, el texto contiene referencias a distintas situaciones que Agostina habría atravesado a lo largo de su vida.

Aunque evitó revelar detalles específicos sobre el contenido para no entorpecer la investigación, la abuela sostuvo que en esas páginas la adolescente dejó plasmado "todo lo que venía viviendo" y afirmó que el relato refleja experiencias que se remontan a su infancia .

Marcha por Ni una menos

La novedad se conoció mientras Elizabeth participaba de la marcha por Ni Una Menos realizada en la ciudad de Córdoba, donde familiares, amigos y vecinos volvieron a reclamar justicia por el crimen que conmociona a la provincia.

El hallazgo se produjo en una jornada particularmente sensible para la familia. Horas después de la movilización, Agostina recibió el último adiós en una ceremonia íntima realizada en una funeraria cercana al domicilio de sus abuelos maternos, luego de que la fiscalía autorizara la entrega del cuerpo.

Los preparativos para el velatorio estuvieron atravesados por diferencias entre distintos integrantes de la familia respecto de la organización de la despedida. Mientras los abuelos maternos habían solicitado postergar la entrega de los restos para poder participar de la marcha de Ni Una Menos, el padre de la adolescente se inclinaba por una ceremonia privada y reservada para el círculo más cercano.

Finalmente, tras un acuerdo entre las partes y las autoridades judiciales, el cuerpo fue entregado este miércoles y trasladado bajo un importante operativo de seguridad al lugar donde se realizó la despedida.

Ahora, la atención de los investigadores se concentra en el análisis de la carta hallada por la familia. El escrito será incorporado al expediente y evaluado junto al resto de las pruebas reunidas durante la instrucción para determinar si aporta información relevante para el avance de la causa.