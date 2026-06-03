Femicidio de Dulce en Misiones: detuvieron a un remisero y la Policía asegura que el caso está casi esclarecido

El femicidio de Dulce Candia conmocionó a Eldorado y movilizó una investigación policial y judicial que derivó en la detención de un remisero de 47 años, señalado como principal sospechoso. Las autoridades sostienen que el caso está prácticamente esclarecido, aunque continúan las pericias y declaraciones testimoniales.

El director general de Seguridad de la Policía de la provincia de Misiones, comisario general Raúl Maslowski, afirmó que el femicidio de Dulce Candia, acontecido en la ciudad misionera de Eldorado , está en un 99% esclarecido. Dulce Candia desapareció el pasado 17 de mayo en la ciudad misionera de Eldorado y su cuerpo fue hallado el 28 de mayo en una obra en construcción abandonada del barrio El Tucán, kilómetro cuatro, en cercanías del cementerio La Piedad de esa ciudad del norte misionero.

Las autoridades orientaron la causa hacia un femicidio debido a que existía un nexo entre la adolescente y el remisero de 47 años, domiciliado en el barrio 20 de Junio de Eldorado, detenido, hipótesis que se sumó a los resultados de la autopsia que determinaron una muerte por asfixia mecánica.

En diálogo con el canal de stream de Misiones Online, el comisario general Raúl Maslowski, director general de Seguridad de la Policía de Misiones, confirmó que la fuerza esclareció el femicidio de Dulce Candia y detuvo a un remisero de 47 años en Eldorado.

El funcionario policial visitó a la familia de la víctima para brindarles detalles del avance de la causa. Maslowski relató que se reunió con la jueza de Instrucción Nro. 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, quien lleva adelante la causa, y con personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Misiones con asiento en Eldorado, la Dirección de Homicidios de Posadas y la Secretaría de Apoyo para la Investigación del Crimen (SAIC).

El comisario explicó que luego de analizar todas las pruebas que tenían, las pistas y las hipótesis, la jueza ordenó la detención de esta persona, de quien ya sospechaban en un primer momento. “La familia quedó muy acongojada, no es fácil perder un hijo”.

En este marco, Maslowski afirmó que, según las pruebas y las declaraciones testimoniales recabadas, están “en un 99% seguros” de haber esclarecido el hecho. Además, indicó que manejan otras hipótesis paralelas y buscan posibles colaboradores o cómplices. “Para tranquilidad de la comunidad, todas las hipótesis encaminan a la detención de esta persona de hoy, así que por eso estamos seguros de haber esclarecido este femicidio”.

Según Maslowski, hubo declaraciones muy puntuales que ayudaron a confirmar la hipótesis inicial. “El día 17 de mayo esta chica desaparece, el día 27 de mayo recién la madre denuncia. Nosotros tomamos conocimiento el día 27 por la noche y el día 28 por la tarde ubicamos el cuerpo de esta chica que desafortunadamente estaba fallecida”.

Entre seis y siete días fallecida

Al consultarle sobre la demora en la denuncia, Maslowski explicó que el padre de Dulce Candia estaba internado en el hospital Samic de Eldorado. “Como ella era la hija mayor, la mamá estaba ocupándose del papá hasta que salió de alta por una enfermedad que tenía. Entonces, la madre se preocupó por buscar a la hija y empezó a preguntar a familiares, amigos, vecinos y demás. Al no tener noticias, se acercó hasta la policía”.

Según Maslowski, la autopsia determinó que la víctima llevaba entre seis y siete días fallecida al momento de su hallazgo. “Si se hubiera hecho la denuncia a tiempo, tal vez la hubiéramos encontrado con vida”, lamentó.

Relación sentimental de la adolescente

Respecto de si el caso está caratulado como femicidio, Maslowski indicó que esto surgirá de las próximas declaraciones, ya que al parecer existía una relación sentimental entre la víctima y el detenido. “Creemos que sí, que es femicidio”.

Maslowski sostuvo que continúan trabajando en pericias solicitadas por la jueza al cuerpo médico forense y a la SAIC, además de otras declaraciones testimoniales.