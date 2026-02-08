Impactante asesinato: mataron a dos hermanos en Pilar por una deuda de más de $200 mil

Dos hermanos fueron asesinados a tiros en el barrio Agustoni durante un reclamo por una deuda de $230.000.

Un reclamo económico por una suma de apenas $230.000 derivó en un doble crimen que mantiene en estado de shock al partido de Pilar. El hecho ocurrió el pasado 22 de enero en una vivienda del barrio Agustoni, donde dos hombres llegaron en una camioneta con el objetivo de exigir el pago de una deuda vinculada a la compra de electrodomésticos.

Cómo se originó el asesinato de los hermanos Según se conoció a partir del testimonio de testigos, lo que comenzó como una discusión verbal rápidamente escaló a un ataque letal. Los agresores actuaron con extrema violencia y ejecutaron a sangre fría a Jonathan Posdeley, de 34 años, y a su hermana Priscila Varky, de 22, frente a familiares y niños que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los relatos recabados en la causa, los atacantes no intentaron amedrentar ni intimidar a las víctimas, sino que llegaron con una clara intención homicida. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, aseguró Gabriel, tío de los jóvenes, en declaraciones al diario Clarín. En ese sentido, describió a Jonathan como una persona tranquila y sin conflictos, y a Priscila como una madre trabajadora que dedicaba su vida al cuidado de sus hijos.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Casal, quien lidera la instrucción de la causa y logró avances significativos en las últimas semanas. Los autores materiales del doble asesinato ya fueron plenamente identificados por la Justicia y cuentan con pedidos de captura vigentes.

Además, un tercer sospechoso fue detenido acusado de encubrimiento, por haber ocultado la camioneta utilizada para trasladarse hasta la vivienda y luego facilitar la fuga de los asesinos. En el marco de la pesquisa, se realizaron múltiples allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y se activaron alertas en pasos fronterizos para impedir que los imputados abandonen el país.