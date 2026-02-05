El escabroso dato que provocó un giro a la causa por el asesinato del expolicía en Merlo

Julio César Reyes, expolicía, murió en la puerta de su casa en Merlo. Sin embargo, los resultados de la autopsia cambiaron el curso de la investigación.

La investigación por el asesinato del exmiembro de la Policía Federal Argentina, Julio César Reyes (58), dio un giro cuando se dieron a conocer los resultados de la autopsia. A partir de estos nuevos datos, se descartó que el fallecido haya sido ultimado a tiros en la puerta de su casa en Merlo.

La reconstrucción del hecho sostuvo que el crimen se perpetró en la madrugada de este martes cuando la víctima salió de su casa en búsqueda de un paquete de cigarrillos que se encontraba dentro de su auto. En ese momento, unos delincuentes lo interceptaron, presuntamente con la intención de robarle.

Los resultados de la autopsia del expolicía No obstante, los resultados de la autopsia sobre el cadáver de la víctima, arrojaron que el sujeto no fue acribillado a tiros como se informó en primera instancia, sino que su muerte se produjo a raíz de severos politraumatismos en varias partes de su cuerpo, los que habrían sido el resultado de un atropello por parte de los asaltantes.

De acuerdo a la nueva línea de la investigación, los malvivientes habrían atropellado a Reyes cuando el mismo se resistió al robo, intentando detonar su pistola Glock calibre 9 milímetros. Esta arma de fuego fue entregada por la esposa del fallecido y se constató que estaba encasquillada, es decir, se trabó tras intentar disparar.