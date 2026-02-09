Quién era el hombre que fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata

Un hombre de 30 años fue asesinado a golpes a la salida de un boliche. Un joven de 18 años está detenido por ser el presunto autor del homicidio.

Un trágico y violento episodio mantiene en vilo a la ciudad de Mar del Plata. Un hombre de 30 años, identificado como Lucas Nahuel Larroque, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche. Por el momento, un joven de 18 años y una mujer de 24 se encuentran detenidos.

El hecho ocurrió en la localidad de Batán, en un local bailable situado entre Colectora y la calle 132. Allí, Larroque intentó defender a la hija de su pareja y a una amiga. Sin embargo, mientras intentaba separar al grupo de chicas, fue sorprendido por un individuo, identificado como Lautaro Galván Vieytes, quien lo golpeó y lo dejó tirado en la vereda.

El brutal momento de la golpiza fue registrado por testigos que filmaron la secuencia, imágenes que ya forman parte de la causa. En los videos se observa a la víctima tendida en el suelo, inconsciente, mientras recibe una patada en la cabeza por parte del acusado. Esa fue la pata que terminó con su vida.

Video: el momento del ataque en Mar del Plata Mataron De Una Golpiza A Un Hombre A La Salida De Un Boliche En Mar Del Plata X Qué reveló la autopsia Producto del ataque, Larroque ingresó al Hospital interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria. Horas después, murió como consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

En las últimas horas, el medio 0223 informó que la autopsia reveló que el hombre de 30 años sufrió un paro cardíaco producto de los graves traumatismos en el cráneo, que derivaron en una hemorragia intracraneal.