El escalofriante video del asesinato a sangre fría frente a una nena en Moreno

Maximiliano Requejo Pozzi fue asesinado a tiros en la puerta de su casa en La Reja, Moreno. Entre los testigos del crimen estaba su nieta de 8 años.

El asesinato de Maximiliano Jonathan Requejo Pozzi quedó grabado en video por las cámaras de seguridad.

Un hombre fue asesinado enfrente de su nieta de 8 años tras abrir el portón de su casa en el barrio La Reja del partido de Moreno. La víctima, Maximiliano Jonathan Requejo Pozzi, murió tras recibir varios balazos en un ataque que quedó grabado.

Todo ocurrió en la entrada de una vivienda en ubicada sobre la calle Santa Cruz de dicha parte del oeste bonaerense. Allí, la víctima salió a atender a un hombre que parecía ser conocido, quien, tras una breve conversación, detonó su pistola en contra de Requejo Pozzi.

El video del asesinato Tanto los momentos previos como el ataque a tiros y la posterior fuga del homicida quedaron grabados por la cámara de seguridad que apuntaba a la casa de la víctima.

asesinato moreno la reja De acuerdo con la investigación de hecho de sangre, luego de recibir el ataque, la víctima le pidió a una de sus nietas que llame a su abuela, todo mientras se desangraba en el suelo.

Sus familiares lo trasladaron al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, localizado a poca distancia de donde ocurrió el crimen. No obstante, a pesar de los trabajos de los profesionales de la salud, el sujeto terminó muriendo dentro de este nosocomio.