De película: el video viral de una pareja que llegó a su fiesta de casamiento en una cosechadora

La pareja celebró su casamiento de una manera poco común. La inesperada entrada a la fiesta en una cosechadora Case fue plasmada en un video que se hizo viral.

La historia de Alexis Bonardo, un productor agropecuario de la localidad de Río Tercero, provincia de Córdoba, y su ahora esposa Micaela se hizo viral en las últimas horas luego de que se difundiera un video de tintes cinematográficos que los muestra haciendo su ingreso a la fiesta de su casamiento en una cosechadora gigantesca.

Frente a la mirada entre sorprendida y emocionada de familiares y amigos, la pareja llegó al salón a bordo de una cosechadora Case IH 7250, una imponente máquina fabricada en la planta que la empresa CNH tiene en la ciudad de Córdoba.

La cosechadora: gran protagonista de la boda “Para los que me conocen, no hay nada que me identifique más que una cosechadora. Es lo que hice y amé toda mi vida, además de mi esposa, claro”, contó Alexis con humor, apenas bajó de la máquina que se convirtió en la gran protagonista de la noche.

La historia del flamante esposo está profundamente ligada al trabajo rural. El camino comenzó con sus abuelos, continuó con su padre y hoy sigue junto a su hermano, con quien conduce una empresa familiar que trabaja alrededor de 15.000 hectáreas por año, dedicadas a cultivos como soja, maíz, trigo, cebada, garbanzo, chía, sésamo y colza.

“El campo es mi estilo de vida. No me veo haciendo otra cosa y lo quise desde que tengo conciencia”, aseguró. Esa conexión viene desde la infancia: mientras otros chicos jugaban con autos o pelotas, él elegía cosechadoras y tractores. “Si algún modelo no se conseguía, lo dibujaba, lo recortaba y jugaba con eso”, recordó.