Asado gigante sobre una cosechadora: el video viral que sorprende en TikTok

Un video viral en TikTok muestra cómo una cosechadora fue adaptada como una enorme parrilla, sorprendiendo a miles de usuarios por su creatividad y tamaño.
La creatividad a la hora de cocinar no tiene límites y un video viral de redes sociales lo demuestra: una enorme cosechadora fue adaptada como una gran parrilla giratoria para preparar un asado, y rápidamente captó la atención de miles de usuarios.
El video fue compartido por @agromenon, un usuario de TikTok que muestra la vida rural menonita. Según el epígrafe, la grabación forma parte del Festival de Otoño 2025 en la Colonia Menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua, cuando decenas de familias disfrutaban de la tarde.
Lo que llamó la atención de los internautas fue la ingeniosa transformación de la máquina. Originalmente, las cosechadoras están diseñadas para recolectar cultivos como soja, maíz, trigo, girasol y cebada, utilizando cuchillas especializadas. Sin embargo, para la ocasión, los organizadores lograron adaptarla como una parrilla gigante capaz de asar grandes cantidades de carne.
El fuego que recorre las parrillas se alimenta con leña, y la estructura giratoria permite que el asado se cocine de manera uniforme, convirtiendo la cosechadora en un verdadero espectáculo gastronómico. La combinación de ingenio, tradición y sabor ha generado cientos de comentarios y compartidos, consolidando al video como uno de los más vistos de la semana en TikTok.