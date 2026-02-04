Video: dónde estudian los graduados más buscados del mundo

MIT, Stanford y Cambridge encabezan las universidades con más salida laboral en el planeta. En un video conocé un ranking global que abarca 250 universidades.

Se lo conoce como Global Employability University Ranking (GEURS) - es decir Ranking Global de Empleabilidad Universitaria - y es elaborado por la consultora francesa Emerging y publicado por Times Higher Education . Allí evalúan a 250 universidades , (ver video ) cuyos egresados son más valorados por empresas y reclutadores internacionales.

A diferencia de otros rankings, Global Employability University Ranking (GEURS mide la empleabilidad real y la preparación de los graduados para una salida laboral a nivel global. Foto: Pexels.

Este ranking se basa en encuestas a miles de empleadores y directivos de empresas de 32 países, quienes valoran qué universidades preparan mejor a sus graduados para el mercado laboral real. No se trata de productividad académica o investigación pura, sino de la percepción del mercado sobre la ‘empleabilidad’ de los egresado s —es decir, qué tan capaces y listos están para trabajar en empresas globales al terminar sus estudios. En concreto, qué universidades forman profesionales con habilidades prácticas, capacidad de adaptación, pensamiento crítico y preparación para entornos corporativos internacionales.

En la edición 2026, el liderazgo sigue concentrado en Estados Unidos y Gran Bretaña, ya que de las 10 instituciones educativas más demandadas por los empleadores, la mitad (5) son de Estados Unidos (el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Stanford (California), el Instituto Tecnológico de California, la Universidad de California y la Universidad de Harvard); tres son de Gran Bretaña ( universidades de Cambridge y de Oxford, más Imperial College Londres). Mientras que la Universidad Nacional de Singapur y la Escuela Politécnica de Zurich (Suiza) completan el top ten a nivel mundial. Estas instituciones combinan excelencia académica, innovación y fuertes vínculos con el sector productivo.

El liderazgo sigue concentrado en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En este caso también en lo que respecta a especialidades dentro del campo del conocimiento, como por ejemplo Oxford en informática y también en medicina, Harvard en ingeniería y el MIT en economía y negocios, arte y humanidades, y ciencias sociales. Fuente: timeshighereducation.com

El lugar de Argentina en el ranking

La presencia de la UBA en el Global Employability University Ranking 2026 confirma el prestigio histórico de la universidad pública argentina en la formación de profesionales, en este caso con la Universidad de Buenos Aires, la única de Argentina ubicada entre las mejores 250 del mundo. Esta ubicación también evidencia los desafíos pendientes en materia de internacionalización, prácticas profesionales y articulación con empresas globales.

Para los reclutadores, el talento argentino sigue siendo valorado por su formación teórica sólida y capacidad de adaptación, pero enfrenta límites estructurales vinculados al contexto económico y a la menor conexión institucional con el mercado laboral internacional.

trabajando cafe con leche

Los graduados bilingües son muy buscados por empresas internacionales en Argentina. Y existe una alta demanda en expertos en inteligencia artificial, logística y cadena de suministro datos, y ciberseguridad. Foto: Prxels.

En cuanto a Sudamérica, el ranking refleja brechas estructurales en inversión, internacionalización y conexión con empresas globales. Para la región, el desafío es fortalecer la relación entre universidad y mercado laboral para mejorar la inserción internacional de sus egresados.la presencia es selectiva: Brasil se destaca con la Universidad de São Paulo dentro del Top 100 mundial, mientras que Chile aparece con la Universidad de Chile. Y un paso más adelante se encuentra México con la Universidad de Monterrey (en el puesto 63)..