Quién es la mileísta mendocina que insiste en "transparentar" las universidades nacionales

La diputada nacional mileísta Mercedes Llano presentó esta semana un proyecto para modificar la ley de Educación Superior con el objetivo de incorporar principios y obligaciones de transparencia activa, acceso público a la información y rendición de cuentas en el funcionamiento de las universidades nacionales .

Entre sus fundamentos, el proyecto destaca que la educación superior "constituye un servicio estratégico de interés público, sostenido mayoritariamente con recursos estatales y organizado bajo los principios de autonomía institucional y autarquía económico-financiera".

Sin embargo, advierte que su ejercicio "debe realizarse en armonía con los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno, acceso a la información y control ciudadano".

En ese sentido, el proyecto busca incluir las normas de transparencia activa enumeradas en el artículo 32 de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y las disposiciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en el texto de la Ley de Educación Superior, añadiendo indicadores específicos alineados a prácticas internacionales.

De avanzar la iniciativa de la diputada, la obligación de las universidades públicas de "garantizar la transparencia de su gestión, mediante la publicación permanente, completa y accesible de la información institucional, académica, presupuestaria y administrativa", quedará plasmada en la ley que las regula a nivel nacional.

Entre sus obligaciones se encuentran:

Informar su estructura y las autoridades que la administran, con nóminas salariales de autoridades superiores, docentes y personal no docente y modalidad de ingreso, convocatorias de contratación de personal y declaraciones juradas de las autoridades.

Facilitar la información económica, financiera y de compras

Publicar su presupuesto correspondiente al ejercicio vigente y de cada transferencia de fondos, listado de contrataciones, licitaciones y convenios.

Por otra parte, en el proyecto indicaron que las instituciones deberían "facilitar el acceso a las auditorías o evaluaciones realizadas sobre la universidad; a información sobre resultados académicos como las patentes, derechos de autor y otras formas de propiedad intelectual obtenidas por investigaciones de docentes de la universidad, publicación en revistas indexadas y posicionamiento en rankings internacionales. A estos datos se agrega información estadística como número de estudiantes y egresados, cantidad de docentes por estudiantes, formación docente, gasto por estudiante y proporción de ingreso por concurso, detallada por facultades".

"Este proyecto busca robustecer la autonomía y autarquía universitaria consolidando los ineludibles principios de rendición de cuentas propios de este tipo de diseño institucional y acordes a las bases republicanas de publicidad de los actos de gobierno. Sin mecanismos de responsabilización y transparencia la autonomía degenera en opacidad. Esta iniciativa procura asegurar el control ciudadano sobre la gestión de los fondos públicos por parte de las instituciones de educación superior, el desempeño de las universidades y la calidad de la oferta educativa", indicó.