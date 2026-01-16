Se terminó: Brasil deja la representación argentina en Venezuela mientras crece la tensión entre Milei y Lula

Brasil deja de representar a Argentina en Venezuela tras tensiones con Milei; Italia podría tomar la posta en Caracas y crece el malestar bilateral.

Brasil deja este viernes de representar a la Argentina en Venezuela, una función que había asumido en agosto de 2024 luego de que el régimen de Nicolás Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos por las críticas del presidente Javier Milei. La decisión fue confirmada por fuentes brasileñas y se da en un contexto de fuerte deterioro del vínculo bilateral.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió abandonar la intermediación tras los reiterados cruces públicos con Milei. Desde este viernes, Brasil ya no se hará cargo de la custodia de la embajada argentina ni de la agenda consular en Caracas, que incluía verificaciones diplomáticas y trámites para ciudadanos argentinos.

Hermetismo en la Casa Rosada y posible rol de Italia En el Gobierno argentino el hermetismo es total respecto de quién tomará la posta en la representación en Venezuela. Voces oficiales evitaron hacer comentarios y tampoco confirmaron que Italia sea el país que asuma esa función, como trascendió en los últimos días.

La posibilidad italiana gana fuerza por la estrecha relación entre Milei y la primera ministra Giorgia Meloni, ambos críticos del chavismo y alineados con la estrategia impulsada por Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Italia, además, acaba de elevar su representación diplomática en Venezuela al rango de embajada.

Javier Milei con Giorgia Meloni g7.jpg Javier Milei mantiene un vínculo cercano con su par de Italia, Giorgia Meloni. EFE Tensión regional y acuerdo Mercosur-Unión Europea La salida de Brasil se produce en el peor momento de la relación entre Milei y Lula, en medio de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea que se formalizará en Asunción. Desde la Casa Rosada cuestionaron que Lula no asista a la cumbre, a diferencia del resto de los presidentes de la región.