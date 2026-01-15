Verano en Brasil: Maragogi el caribe brasileño que conquista el 2026 con aguas turquesas

Brasil tiene un destino caribeño para el verano. En el estado de Alagoas se destaca Maragogi con sus aguas caribeñas.

Los que todavía no definieron su destino de vacaciones de verano tienen que saber que hay un lugar de Brasil que tiene aguas turquesas y es realmente paradisíaco. Con piscinas naturales y la calidez de la gente se convirtió en una joya imperdible.

Verano en Brasil El lugar que están eligiendo muchos turistas argentinos y de otras partes del mundo es Maragogi. Está situado en el estado de Alagoas en la mitad del camino entre Maceió y Recife. Es un antiguo pueblo de pescadores que se transformó en un polo turístico este verano.

Este lugar se compara directamente con el caribe. Su atractivo son las Galés, un conjunto de piscinas naturales que se forman por arrecifes de coral que emergen durante la marea baja. El agua es transparente y se pueden observar los peces de colores sin necesidad de equipos complejos.

La agenda de Maragogi tiene opciones para todos los gustos y perfiles. Una de ellas es explorar las piscinas naturales o caminar por el Camino de Moisés en la playa de Barra Grande cuando la marea baja aparece un banco de arena de un kilómetro que permite caminar “sobre el mar”.

camini Verano en Brasil. El impactante camino de Moisés. También se pueden realizar paseos en buggy para recorrer playas del norte como Antunes, Xaréu y Ponta do Mangue o visitar el Mirante do Cruzeiro.